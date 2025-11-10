¿Cuánto le costó a una familia tipo neuquina llenar el changuito en octubre?

Se trata de una medición a nivel nacional realizado por la consultora Analytica. Las provincias patagónicas tienen los changuito más caros, pero con ingresos familiares mas altos también.

El costo de una c ompra típica de supermercado para una familia de dos adultos y dos chicos en edad escolar registró un incremento del 3,7% en Neuquén durante octubre de acuerdo con la medición que lleva a cabo la consultora Analytica. De ese modo, el costo de un “chaquito mensual ” pasó a ser de $791.546 en la provincia.

Se trata del relevamiento denominado “Changuito Federal” que la consultora realiza en todas el territorio del país.

“Las provincias d onde más aumentó el costo del changuito fueron las patagónicas: Tierra del Fuego (+5,3%), Chubut (+4,3%), Río Negro (+3,8%), Neuquén (+3,7%) y San Cruz (+3,7%). Por otro lado, los menores incrementos se dieron en Jujuy (+1,7%), Formosa (+1,4%) y Misiones (+1,1%)”, dice el informe.

El estudio hace un seguimiento de una canasta de productos representativos de una familia tipo de clase media. “Para todas las provincias se toma el mismo producto idéntico (marca, cantidad por empaque). La selección de los productos se basó en considerar consumos básicos y representativos. Las cantidades seleccionadas corresponden a consumos mensuales”, explica la consultora en su nota metodológica.

El informe indica que “se destaca nuevamente el aumento en el precio del aceite de girasol, con subas entre el 4% y 6% en todas las provincias”. Las que registraron mayores incrementos fueron CABA (+6,3%), Entre Ríos (+6,4%) y San Luis (+6,6%).

“También se dieron subas generalizadas en algunos lácteos como el queso crema, con aumentos entre el 2% y 4%, a excepción de Santa Cruz que registró un incremento del 5,2%”, dice el reporte

Algo similar sucedió con el precio del yogur bebible, que tuvo aumentos en todas las provincias y en el mismo rango que el queso crema, salvo por Misiones (+1,2%), Santa Cruz (+1,4%) y Santiago (1,1%).Por otro lado, se destaca que el precio de los huevos se mantuvo invariante en el promedio mensual en casi todas las provincias menos en Tucumán y Santiago del Estero, que presentaron aumentos del 1% en dicho producto.

Los changuitos más costosos y los más baratos

El changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz ($834.177), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($829.597), Tierra del Fuego ($822.066), Río Negro ($804.049) y Neuquén ($791.546). Las provincias con la compra más económica son Chaco ($755.224), Formosa ($749.929) y Misiones ($748.815)

Por qué hay provincias “más caras”

Analytica plantea que “entre las posibles causas en la dispersión de precios está la diferencia en el costo de vida generalizado entre regiones”.

“Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados. Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén”, dice el informe.

El trabajo agrega que “esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, se ve que la ponderación promedio en la región del costo de la canasta por sobre dos salarios promedio es de 15,7%”.