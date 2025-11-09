A una semana de la apertura de inscripciones: ¿Cuál es la carrera más elegida de la UNCO?

La Universidad Nacional del Comahue abrió las inscripciones para más de 80 carreras. Por el momento, más de 1600 jóvenes se anotaron para comenzar este 2026.

La Universidad Nacional del Comahue se prepara para recibir a los estudiantes del próximo año.

El pasado 1 de noviembre la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) abrió el período de inscripción para sus carreras de grado y pregrado , un momento clave para los jóvenes que quieren iniciar su camino en la educación superior pública. Los interesados podrán anotarse hasta el 27 de febrero de 2026.

La oferta académica contempla 81 carreras , entre grado y pregrado, que se dictan en 12 localidades de Neuquén y Río Negro. A una semana de la apertura de inscripciones, son 1626 futuros estudiantes quienes se anotaron en alguna carrera que brinda esta Universidad.

Los aspirantes a ingresar a la UNCo deben realizar la preinscripción a través del sitio web oficial , donde se encuentra disponible un buscador que permite identificar la carrera de interés y acceder al portal de la facultad correspondiente.

UNCO UNIVERSIDAD ALUMNOS ESTUDIANTES (12) copia.jpg

Cuál es la carrera de la UNCo que encabeza el ranking de las más elegidas

Según revelaron a través de su página web, las preferencias se mantienen respecto a años anteriores. La demanda estudiantil no deja de crecer y la UNCo sigue expandiendo su oferta académica, pese a la crisis de la universidad pública que tiene como telón de fondo a una pela con el gobierno de Javier Milei.

Cabe destacar entonces que en tan sólo una semana son 1626 los estudiantes que completaron el trámite y los que aún adeudan documentación para ya ser un estudiante universitario.

Con 161 inscriptos e inscriptas, la carrera de Psicología que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología con sede en Cipolletti encabeza el ranking. Seguido se encuentra la Licenciatura en Enfermería, con 135 inscriptos. Esta carrera se dicta en Viedma, Bariloche, Choele Choel, Allen y Neuquén.

unco universidad Universidad Nacional del Comahue.jpg

Cabe destacar que por el momento no figuran en esta etapa la inscripción de la Facultad de Ingeniería e Informática, ya que realizarán su período de inscripción vía web y la entrega de documentación durante febrero de 2026. Esta reprogramación responde a la actualización del Sistema de Gestión Académica SIU-Guaraní, actualmente en proceso de cambio de versión, con el objetivo de mejorar y optimizar la gestión administrativa y académica de dichas unidades.

De esta forma, la tercer carrera con más inscriptos es la Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo que funciona, al igual que Enfermería, en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, con 126 inscriptos.

En cuarto puesto es para la carrera de Medicina con 107, que se dicta en la Facultad de Ciencias Médicas, y el quinto lo tiene el Profesorado en Educación Física del Centro Regional Universitario Bariloche con 74.

Qué documentos deben presentar los aspirantes para completar la inscripción