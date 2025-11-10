Pronóstico: comienzo de semana con tormentas y vientos fuertes en Neuquén
Rige alerta amarilla para este lunes en gran parte de la provincia por tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de hasta 60 km/h
La provincia de Neuquén tendrá un inicio de semana con condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 10 de noviembre, con foco en sectores del centro y norte neuquino, donde se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, posibles granizadas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.
La advertencia rige para todo el día, y según el organismo oficial, los acumulados de precipitación podrían oscilar entre los 15 y 30 milímetros, aunque no se descartan registros superiores en cortos períodos de tiempo.
Pronóstico extendido: cuándo mejora el tiempo
Para el martes 11 se prevé una mejora progresiva, aunque persistirá el viento como factor climático predominante. Se espera una temperatura máxima de 21°C y mínima de 11°C, con cielo parcialmente nublado y ráfagas moderadas a fuertes durante todo el día.
El miércoles 12, en tanto, se espera el retorno de la estabilidad climática. El pronóstico anticipa cielo despejado, máximas de 24°C y mínimas cercanas a 10°C, lo que lo posiciona como el día más favorable de la semana para actividades al aire libre o tareas de campo.
Recomendaciones oficiales ante el alerta
El SMN recomienda:
-
No sacar la basura y asegurar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.
Evitar actividades al aire libre durante el lunes.
No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad.
No permanecer en ríos, arroyos o lagunas durante tormentas.
Tener a mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Temperaturas previstas en Neuquén capital:
-
Lunes: Mínima 13 °C – Máxima 24 °C – Alta probabilidad de tormentas.
Martes: Mínima 11 °C – Máxima 21 °C – Muy ventoso.
Miércoles: Mínima 10 °C – Máxima 24 °C – Soleado.
Te puede interesar...
Leé más
Pronóstico de domingo caluroso y con viento en Neuquén: a cuánto llegará la máxima
A una semana de la apertura de inscripciones: ¿Cuál es la carrera más elegida de la UNCO?
Lionel Messi invierte en un hotel de lujo que se construirá en Río Negro
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario