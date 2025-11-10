Neuquén La Mañana pronóstico Pronóstico: comienzo de semana con tormentas y vientos fuertes en Neuquén

La provincia de Neuquén tendrá un inicio de semana con condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 10 de noviembre, con foco en sectores del centro y norte neuquino, donde se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, posibles granizadas y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

La advertencia rige para todo el día, y según el organismo oficial, los acumulados de precipitación podrían oscilar entre los 15 y 30 milímetros, aunque no se descartan registros superiores en cortos períodos de tiempo.

Pronóstico extendido: cuándo mejora el tiempo Para el martes 11 se prevé una mejora progresiva, aunque persistirá el viento como factor climático predominante. Se espera una temperatura máxima de 21°C y mínima de 11°C, con cielo parcialmente nublado y ráfagas moderadas a fuertes durante todo el día.