En 21 fotos: así se celebró en Neuquén el triunfo Superclásico de Boca

El Xeneize obtuvo una víctoria contundente ante River en La Bombonera. El centro neuquino fue una fiesta azul y oro.
En una nueva edición del Superclásico, Boca Juniors se impuso con contundencia a River Plate por 2 a 0, en lo que podría haber sido una goleada ante un conjunto Millonario que profundiza su crisis. Los Xeneizes de Neuquén no dejaron pasar la oportunidad y se reunieron en el monumento a San Martín.
El Xeneize prevaleció por la actuación de Exequiel Zeballos, autor del primero en una jugada aislada en el final del primer tiempo y asistiendo en el segundo en el arranque del complemento a Miguel Merentiel.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue claramente superior después del tanto convertido en el cierre de la etapa inicial y después estuvo cerca de la goleada.
Una vez concluido el triunfo, las camisetas azules y amarillas comenzaron a multiplicarse en el centro neuquino y el delirio fue total. Boca confirmó su presencia en la próxima Copa Libertadores y profundizó la crisis deportiva de su eterno rival.
