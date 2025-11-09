La escuela pública de Neuquén que representó a la Argentina en el Mundial de Robótica

Estudiantes de la EPET 20 participaron del evento que se desarrolló durante tres días en Panamá y que contó con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén.

La delegación de estudiantes de la EPET 20 regresó a Neuquén con la satisfacción de haber atravesado la experiencia de representar a la Argentina en esta propuesta tan original como el Mundial de Robótica , que propone juegos en alianza junto a otras naciones para cumplir objetivos de manera conjunta.

Se trató del FIRST Global Challenge, una competición internacional de tipo olímpico que se celebra cada año en un país diferente. Es un certamen de enorme magnitud, en el que el equipo neuquino pudo colaborar, aprender y resolver desafíos junto a jóvenes de todo el mundo.

“First Global Challenge”, premia el trabajo en equipo y promueve la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) entre jóvenes y entusiastas de todo el mundo, impulsando la innovación y la sostenibilidad.

Escuela robótica 2

El apoyo para los alumnos de Neuquén

La Provincia acompañó todo el proceso, gestionando el equipamiento y los insumos para el armado del robot, y articulando entre diferentes áreas del Estado para garantizar la presencia del equipo neuquino en el certamen.

Se destacó el trabajo coordinado entre los ministerios de Educación, Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a través de ECyDENSE y el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

El subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización del ministerio de Educación, Lucas Godoy, subrayó “que por primera vez una escuela pública de la provincia del Neuquén sea la representante argentina en una competencia de este calibre, no solo nos llena de orgullo, sino que reafirma nuestro compromiso con la incorporación de tecnología educativa en todas las escuelas de la provincia".

Escuela robótica 5

Un orgullo que una escuela represente a la provincia

El funcionario reconoció el trabajo de todo el equipo de la Dirección Provincial de Tecnología Educativa y en particular “al Centro Regional de Educación Tecnológica -CERET-, que apoyaron durante toda la etapa de entrenamiento al equipo, permitiendo que nuestros jóvenes llegaran preparados y motivados a una competencia de nivel internacional".

El coordinador provincial de ECyDENSE, Federico Bolan, resaltó que “la presencia de estos jóvenes representando en un evento de esta magnitud a Neuquén y el país es consecuencia de ir por el camino que traza el Gobierno de la Provincia en políticas públicas para fortalecer la educación y la tecnología en la juventud”.

A la delegación neuquina se sumaron referentes de EDUCABOT, compañía de tecnología educativa y partner oficial de FIRST Global Challenge en el país.

Bolan agradeció al diputado provincial Matías Martínez por “iniciar los vínculos entre Educabot y ECyDENSE”, al momento de repasar el inicio de este proyecto y aseguró que “habrá novedades sobre la Liga robótica, Copa Nacional en Neuquén con 23 provincias y próximas sedes mundiales donde nos postulamos”.

En total, fueron 12 juegos en los que participó Argentina. Cada duelo proponía dos alianzas de tres naciones distintas y agrupó al equipo neuquino con jóvenes de países como China, República Checa, Namibia o Perú.

Escuela robótica 4

Preparación para el Mundial de Robótica

El armado del robot demandó unas 300 piezas y contempló unos seis diseños y prototipos que recibieron constantes modificaciones hasta llegar a la versión final, bautizada como “Yerbas Bot”.

En la EPET N°20 se construyó una cancha para simular el escenario real y poder practicar con mayor comodidad y precisión. El salón de usos múltiples fue la pista de pruebas para poner a punto las habilidades técnicas del robot a partir de un circuito con un acelerador, torres, pelotas y una soga colgante que emulaba la arena de competencia en la que tuvieron que desempeñarse en Panamá.

De esta forma, Argentina se convirtió en uno de los pocos países que pudo representar algunas de las condiciones del certamen durante la preparación.

Escuela robótica 1

Las voces del equipo que participó en el mundial

El equipo neuquino estuvo integrado por Maximiliano Sánchez Deoseffe, Tiago Rodríguez Ornaeche, Julieta Ramírez, Juan Pugh, Lázaro Cáceres Turón y Joaquín Carrasco.

Maximiliano Sánchez Deoseffe manifestó: “Fue una experiencia increíble. Mucha gente tiene miedo de hacer cosas y me incluyo, y realmente la oportunidad, algunas veces, está a la vuelta de la esquina o se logra. Así que nunca frenen y sigan adelante, aun cuando otros no confíen en ustedes”.

Tiago Rodríguez: expresó: “Competir con nuestro propio robot y poner a prueba algo que hicimos nosotros fue un sentimiento muy lindo. Más allá de los robots, me gustó compartir con otros países, fue una experiencia única. Eran demasiados países juntos, era literalmente todo el mundo en un solo lugar y nos hicimos amigos de otros lados. Es una emoción hermosa y creo que es algo que nunca voy a olvidar”.

Juan Pugh valoró: “Lo que más me gustó fue la cooperación entre los equipos. Esos momentos de alegría al ganar o darnos ánimo cuando perdíamos. Me gustó que dentro del equipo nos apoyáramos siempre cuando las cosas salían mal, porque no siempre salieron bien, pero siempre lo resolvimos. Fue algo inolvidable que seguramente se lo cuente a mi familia, mis amigos e incluso hasta mis hijos o nietos”.

El Mundial de Robótica y una experiencia inolvidable

Por su parte, Julieta Ramírez señaló que “fui la intérprete del equipo. La verdad que intercambiar palabras con otros países, en otros idiomas, fue una locura. Me encantó. Descubrí que me gusta muchísimo. Disfruté mucho de hablar sobre estrategias, sobre robots, funcionamientos. También aprendí muchísimo gracias a los chicos”.

“Lo que más me gustó fue armar estrategias, que me ayuden todos los países y ayudar a los que necesitaban ayuda en algunas cosas. Me gustó la emoción, ese sentimiento en el corazón en los partidos. Me llevo muchas amistades con gente de otros países”, dijo Lázaro Cáceres Turón.

A su turno, el director suplente de la EPET N°20, Jesús Pérez, sostuvo “a nosotros esto nos marcó un punto de inflexión en la institución. Desde el equipo directivo se ha estado analizando darle los conocimientos y saberes para que puedan llegar a haber más instancias de estas que ha promulgado el Gobierno de la Provincia y bueno, vamos para adelante, para un 2026 que nos conjugue en esta robótica que es tan apasionante y divertida”.