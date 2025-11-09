Allanamientos contra el narcotráfico en toda la provincia: dinero, drogas y armas secuestradas

Tras una serie de investigaciones, la Policía del Neuquén obtuvo resultados positivos en diversas ciudades. Drogas, armas, vehículo y más elementos secuestrados.

El pasado viernes la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén llevó a cabo una serie de allanamientos -en el marco de una serie de investigaciones- que dieron importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico en diversos puntos de la provincia.

Las acciones culminaron con allanamientos simultáneos, detenciones y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero, armas y vehículos. En Neuquén Capital , luego de más de un mes y medio de tareas investigativas que fueron impulsadas por la Fiscalía de Narcocriminalidad, personal del Departamento Antinarcóticos Neuquén llevó adelante tres allanamientos simultáneos en los barrios San Lorenzo y Z1.

En estos operativos se logró desarticular una estructura dedicada a la comercialización de drogas . El trabajo de campo permitió identificar tres domicilios: uno donde se realizaba la venta directa de estupefacientes, otro donde se almacenaba la sustancia ilícita, y un tercero utilizado para la recaudación del dinero proveniente de la actividad delictiva.

operativo antinarcotico provincia (1)

Este raid que realizaron efectivos policiales tuvo como resultado la imputación de tres personas y el secuestro de cientos de pruebas. Entre ellos: 52 gramos de clorhidrato de cocaína, casi 10 gramos de cannabis sativa, más de $950.000 pesos argentinos y U$S 1.300 dólares estadounidenses.

El operativo contra el narcotráfico en la provincia de Neuquén

En la localidad de Andacollo, departamento Minas, personal de la División Antinarcóticos Chos Malal, con intervención de la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial, se llevó adelante un importante operativo contra el microtráfico.

El allanamiento nocturno permitió incautar 22 elementos de interés: clorhidrato de cocaína, semillas de cannabis sativa, balanzas digitales, elementos de estiramiento, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y equipos informáticos. El principal investigado, un hombre mayor de edad, utilizaba la modalidad de "delivery" para concretar las ventas de droga, realizando entregas en puntos específicos de la localidad y en espacios públicos como plazas.

operativo antinarcotico provincia (2)

Operativos en las ciudades de Centenario y Añelo

Por su parte, el Departamento Antinarcóticos Centenario y la División Antinarcóticos Añelo concluyeron dos investigaciones paralelas que permitieron cerrar dos puntos de venta de drogas. Ambos casos surgieron gracias a aportes ciudadanos realizados a través de la app "Neuquén Te Cuida" y el código QR de la Fiscalía, lo que permitió verificar la existencia de “casas de droga” activas en horas nocturnas.

En Centenario, se incautaron: alrededor de 40 gramos de clorhidrato de cocaína, un arma de fabricación casera con 4 cartuchos calibre 12, como también otros elementos vinculados a la venta y fraccionamiento de estupefacientes.

En tanto, en Añelo se decomisaron mas de 50 gramos de cocaína y cannabis sativa, casi medio millón de pesos y dinero en dólares, casi 100 semillas de cannabis alteradas genéticamente y dos motocicletas utilizadas para el traslado de la sustancia.

Todos los elementos secuestrados en los respectivos allanamientos fueron trasladados a las sedes policiales, quedando a disposición de la Justicia.