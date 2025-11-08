Adolescente baleado en Centenario: ordenan allanamientos y desbaratan un kiosco narco

El joven de 17 años permanece en estado reservado, internado en el Hospital Castro Rendón. La Policía realizó operativos en las últimas horas.

Una rápida investigación para encontrar a los responsables de haber baleado a un adolescente el primer día del mes en Centenario, arrojó amplios resultados en las últimas horas. La Policía realizó varios allanamientos, desbarató un kiosco narco en el proceso y tiene a tres sospechosos por la agresión demorados.

Los allanamientos están relacionados al hecho ocurrido el pasado 1° de noviembre , en el que un adolescente de 17 años resultó baleado y debió ser internado en el Hospital Castro Rendón de la capital, donde permanece en estado reservado , indicaron desde la Policía.

De inmediato, se inició una investigación y se pudo determinar que el ataque se produjo frente a su vivienda, en la Avenida Natalio Burd, a la altura de calle Gabriela Mistral, en el barrio Huemul. Allí, fue abordado por tres sujetos encapuchados que efectuaron al menos cinco disparos . Tras diversas tareas investigativas de toma de testimonios y relevamiento de cámaras por parte del personal de Investigaciones Zona Periferia II, se logró identificar a los posibles implicados, derivando en la identificación de cinco sospechosos, cuyas viviendas se allanaron el viernes.

Según informó la Policía, las diligencias se desarrollaron entre las 07 y las 16 horas, en distintos puntos de la ciudad de Centenario, bajo la coordinación de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas.

En el primer allanamiento, realizado en una vivienda del sindicado como uno de los presuntos autores del hecho, se secuestraron 13 cartuchos completos, una punta de proyectil, un DVR, una caja azul marca “BERSA”, cuatro teléfonos celulares y un arma de aire comprimido.

detenidos baleado centenario (1)

Allanamientos permitieron desbaratar otro kiosco narco

En tanto, en el segundo domicilio, también señalado como residencia de uno de los involucrados, se debió intervención a personal de Antinarcóticos ante el hallazgo de presuntas sustancias prohibidas. Tras los análisis orientativos y pesajes correspondientes, los efectivos confirmaron el hallazgo de: 46 gramos de cocaína y 92 gramos de marihuana que fueron incautados.

También se halló y secuestró en ese inmueble dos balanzas de precisión, siete teléfonos celulares, anotaciones, cerca de un millón de pesos en efectivo, 1.000 pesos chilenos, 11 dólares, una planta de marihuana y un envase de creatina con polvo blanco (sustancia frecuentemente utilizada para el estiramiento de la cocaína).

En el cuarto allanamiento, se secuestró un vehículo Volkswagen Vento color blanco, cinco teléfonos celulares un equipo DVR y una pistola Bersa calibre 9mm con 16 cartuchos. Además, personal de Antinarcóticos halló 23 plantas de marihuana y 89 gramos de picadura de la misma sustancia.

Finalmente, en el quinto domicilio se secuestró una escopeta calibre 16 marca PUMA, junto a cartuchos calibres 9mm y .22.

detenidos baleado centenario

Del operativo participaron efectivos de Comisarías 52°, 5°, 49°, UESPO, Metropolitana, Antinarcóticos y la Oficina de Investigaciones Zona Periferia II.

Finalmente, todos los elementos hallados fueron secuestrados y los demorados de los primeros tres allanamientos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que definirá si notifica y libera a los sospechosos o si cuenta con elementos suficientes para atribuirles el hecho y llevarlos a una audiencia de formulación de cargos durante el fin de semana.

Cabe recordar que el martes por la tarde, otra adolescente de 17 años fue baleada al quedar en la línea de fuego de un tiroteo contra una vivienda de calle El Salvador. Afortunadamente, esta víctima ya fue dada de alta.