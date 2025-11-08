Ladrón quedó escrachado por las cámaras al robar en un local de informática

El nuevo robo tuvo lugar el viernes por la madrugada, en un comercio de Cutral Co. La Policía ya busca al ladrón.

Un ladrón quedó escrachado por las cámaras de seguridad de un local de informática de Cutral Co en pleno robo y la Policía ya lo busca. Se trata del quinto robo a comercios de la comarca en apenas dos semanas, aunque esta vez no fue bajo la modalidad boquete.

Según consignó La Voz del Neuquén, el viernes otro comercio de la comarca fue blanco de los delincuentes; esta vez, un local de informática y accesorios para celulares, ubicado en la esquina de Alem y Tierra del Fuego .

Los propietarios informaron al medio que el ladrón forzó una reja y rompió una ventana para introducirse al local, de donde tras unos segundos de inspección, se llevó una notebook, auriculares y otros elementos informáticos , para luego darse a la fuga.

Las cámaras del local captaron muy brevemente su imagen, pero lo suficiente para al menos apreciar algunas características básicas: un hombre alto, con algo de barba, buzo azul y cuellito que le tapaba la mitad del rostro, además de una gorra negra con visera.

robo cutral co (1)

El robo tuvo lugar alrededor de las 3:30 y aunque el local quedó esencialmente desprotegido y con una ventana rota hasta las 6:30 -cuando los propietarios advirtieron lo ocurrido y acudieron al comercio- ningún otro delincuente se aprovechó de la situación, por fortuna.

A pesar de que el botín consiste de varios elementos, los damnificados -que ya radicaron la denuncia- expresaron principalmente su deseo de recuperar la notebook robada, la cual indicaron contiene información "muy importante para nosotros".

Temor de comerciantes de Cutral Co por ladrones boqueteros

Los boqueteros no dan respiro a los comerciantes de Cutral Co y con el robo a la casa de informática, ya se han registrado cinco hechos en apenas un par de días.

El sábado pasado en la madrugada, los ladrones ingresaron a la prestadora CrediGuía, ubicada frente a la Plaza San Martín, sobre Avenida del Trabajo al 700. Allí, los malvivientes realizaron un boquete por la parte de atrás del local, sobre una pared. Los ladrones seguramente fueron en busca de dinero, no teniendo en cuenta que allí no había dinero y que todo se suele manejar vía transferencias por internet. Solo lograron llevarse un celular.

Luego, se registró un robo en la misma calle pero en una panadería, también mediante boquete.

boquete robo cco

También, el domingo siguiente, los propietarios de una carnicería se encontraron con un boquete al abrir su comercio y reportaron faltantes de carne y bebidas por un valor millonario.

Finalmente, el cuarto hecho llegó en horas de la madrugada de este jueves, ya que el día anterior el comercio -ubicado sobre la Avenida Roca- había estado abierto con normalidad. En cambio, al acudir el jueves por la mañana para comenzar su jornada de trabajo, el propietario descubrió un boquete que había sido realizado sobre una de las paredes del local que conectaba con un patio interno que a su vez linda con otras propiedades. Por allí se estima que ingresaron los ladrones.

El agujero, de acuerdo a lo que se puede apreciar en la fotografía compartida por el comerciante, es de gran tamaño, lo que hace pensar que los ladrones actuaron con tiempo y cautela.

Una vez hecho el boquete, ingresaron y tomaron una importante cantidad de prendas, además de algo de tecnología perteneciente a los propietarios, como una notebook y celulares, que habían sido dejados en el local.

La Policía ya investiga los hechos.