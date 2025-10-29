Un hombre fue condenado por asesinar al ladrón que le robó la bicicleta: le disparó a quemarropa

La víctima era una persona en situación de calle. Resta definir, en una próxima audiencia, cuál será la pena.

A cuatro meses del brutal crimen de Emiliano Lamilla en Cutral Co , el autor del hecho aceptó su responsabilidad tras un acuerdo entre la parte acusadora y la defensa. En una próxima etapa, se definirá la pena de prisión.

En una audiencia desarrollada este miércoles, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz homologó un acuerdo mediante el cual se declaró responsable penal a un joven por el homicidio de Lamilla, ocurrido el 25 de junio pasado en Cutral Co . La víctima era una persona en situación de calle que había sustraído una bicicleta propiedad del imputado.

De acuerdo al relato realizado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), ese día, las personas identificadas por sus iniciales como M.Y.L. y M.S.N. se dirigieron al domicilio de la pareja de Lamilla, que estaba ofreciendo el rodado sustraído por redes sociales. Después de insultar a los gritos a la propietaria desde el exterior, la víctima salió del inmueble con la bicicleta para devolverla, pero el imputado sacó un arma calibre 22 y le disparó en dos ocasiones, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Un día después del hecho, en un allanamiento, tanto el pistolero como su pareja fueron detenidos y se les formuló cargos como coautores del homicidio. En la audiencia de este miércoles, sin embargo, el representante del MPF solicitó el sobreseimiento de M.S.N., dado que “no hemos podido lograr encontrar elementos probatorios para sostener su coautoría. En los registros fílmicos se ve que quien maneja es M.Y.L. y también quien extrae el arma. En caso de ir a juicio, la evidencia no nos hubiera bastado para acreditar que sabía que quien lo acompañaba portaba un arma y tenía la intención de dar muerte a Lamilla”.

Responsabilidad penal

Respecto de M.Y.L. explicó que se había acordado la responsabilidad penal con su abogado defensor y realizó un repaso por la prueba recabada. “Se han cumplido las condiciones de admisibilidad y se ha repasado la evidencia recolectada por la fiscalía. Claramente se puede determinar la autoría del señor M.Y.L. respecto del hecho”, sostuvo el juez Chavarría Ruiz.

diego chavarria juez.jpg

El artículo 221 del Código Procesal Penal de la provincia prevé la posibilidad de acordar como se desarrollaron los hechos y solicitar sólo un juicio de determinación de la pena. La admisión de la autoría no puede basarse únicamente en la aceptación del imputado, sino que el responsable de la acusación debe hacer un repaso por los elementos probatorios que eventualmente podrían condenar al imputado en un juicio ordinario.

M.Y.L. fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Quedó preso por entorpecer la investigación

En un primer momento, el principal sospechoso de asesinar a Lamilla había sido beneficiado con la prisión domiciliaria. Sin embargo, el MPF comprobó que el imputado incumplió la disposición de no entorpecer la investigación y tomó conocimiento de que le había pedido a un familiar que oculte un arma de fuego y una bicicleta. Por esta razón, la fiscal Gabriela Macaya requirió que se le dicte la prisión preventiva.