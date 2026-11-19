La conductora de SQP mostró en su programa una imagen que puso en el centro la escena la situación sentimental de la ex primera dama .

Juliana Awada , la ex esposa de Mauricio Macri , estaría comenzando una nueva etapa en su vida sentimental. La información llegó de la mano de Yanina Latorre en SQP.

En su programa, la conductora aseguró que recibió una foto de la empresaria junto a Diego Canalda , un asesor financiero argentino que reside en Estados Unidos. Según contó la periodista, ambos compartieron una comida en Casa Palanti, lo que despertó versiones sobre un posible romance.

Yanina Latorre explicó que antes de dar a conocer la información se comunicó con Juliana Awada para consultarle directamente sobre el supuesto vínculo nuevo. Sin embargo, aseguró que la ex primera dama negó conocer al hombre en cuestión. "Yo ayer averigüé, hablé con ella, le pregunté y me lo negó a muerte. Pero, amora, te amo, me caés muy bien, pero me llegó la foto y no puedo no mostrarla. Me mandaron hace un ratito la foto de Juliana Awada con su nuevo novio comiendo en Casa Palanti", reveló la conductora al aire de SQP.

Además, la comunicadora dio detalles sobre la situación sentimental de Canalda y las distintas versiones que circulan acerca de los tiempos de su reciente separación. En ese sentido, sostuvo que, aunque Awada negó cualquier tipo de relación, la foto que recibió mostraría un encuentro entre ambos.

"Juliana lo niega a muerte, él está recién separado. Hay gente que te dice que no sabe si dan las fechas, otras que sí. Ayer yo lo averigüé por una amiga que tenemos en común, ella estaba con mi amiga, hablamos y me dijo que no, que nada que ver, que no sabía quién era, que no lo conocía. Y están comiendo en Casa Palanti. Así que, romance o acercamiento, por lo menos, confirmado", agregó Yanina.

Quién es el nuevo novio de Juliana Awada

Diego Canalda es un asesor financiero y ejecutivo de inversiones con más de 25 años de trayectoria en el sector. Actualmente trabaja en Estados Unidos y se desempeña como Managing Director de inversiones en Stifel, en su oficina de Coral Gables, Miami, a la que llegó en 2023.

Recordemos que la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri se conoció públicamente el 11 de enero de 2026, luego de más de 15 años de matrimonio. Según trascendió, la decisión se habría tomado durante diciembre de 2025, después de atravesar una etapa de distanciamiento. La expareja eligió mantener un perfil reservado respecto de los motivos de la ruptura y priorizar el bienestar de su familia. De esta manera, ambos comenzaron a transitar caminos separados, mientras que ahora las versiones sobre la posible nueva relación de Awada vuelven a despertar el interés del público.