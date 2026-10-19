Antonia Macri cumplió 15 años y este fue el look impactante de Juliana Awada para la fiesta

La celebración de los 15 años de Antonia Macri en Buenos Aires reunió a familiares y seres queridos en una ocasión especial. Entre los detalles que captaron la atención estuvo la elección de look de Juliana Awada , quien apostó por una propuesta sofisticada, con materiales delicados y una silueta de impronta contemporánea.

La empresaria eligió una creación de Alta Costura firmada por Javier Saiach , que combinó encaje francés, transparencias y una falda de tul negro. Detrás de la apariencia elegante del vestido, cada terminación respondió a un minucioso proceso artesanal que el diseñador explicó en Para Ti.

La pieza se destacó por su escote bote y una estructura geométrica que aportó modernidad a la silueta. Los laterales cuadrados dejaban entrever sutilmente la piel , mientras que el bustier , trabajado íntegramente a mano, concentraba buena parte de los detalles de confección.

Al describir su creación, Saiach señaló: "Un vestido de Alta Costura de escote bote, moderno y sofisticado, con una estructura geométrica de laterales cuadrados que dejan entrever sutilmente la piel y un bustier íntegramente trabajado a mano". La combinación de líneas definidas con materiales delicados permitió construir una propuesta que mantuvo el equilibrio entre sensualidad y elegancia. Las transparencias fueron parte central del diseño y se integraron a la estructura sin perder protagonismo.

Encaje francés, flores y aplicaciones artesanales

Uno de los aspectos más destacados del vestido fue la elección de los textiles. El diseñador recurrió a encaje francés Solstiss, reconocido por su delicadeza, y sumó calados y motivos florales con volumen para enriquecer la superficie de la prenda.

Según detalló Saiach, "la creación combina encaje francés Solstiss con un delicado trabajo de calados, flores y hojas en volumen". A ese trabajo se sumaron terminaciones realizadas artesanalmente, que aportaron precisión y relieve al conjunto. En ese sentido, el diseñador explicó que "los bordes del Chantilly están realzados por una guarda realizada artesanalmente en hilo de seda".

Debajo de la estructura superior, Juliana Awada llevó un bandeau y un culotte, prendas que acompañaron las transparencias y la arquitectura del vestido. De esta manera, los detalles de confección quedaron integrados a una propuesta que jugó con la sutileza de los materiales y las formas.

Tul negro y movimiento para completar el diseño

El otro elemento central de la creación estuvo en la falda. En contraste con la estructura geométrica del bustier, el bajo incorporó varias capas de tul negro que aportaron volumen, movimiento y vuelo. Saiach describió este detalle con precisión: "en el bajo, varias nejas de tul negro aportan volumen, movimiento y vuelo a una pieza de líneas mínimas y arquitectura contemporánea".

La combinación de encaje floral, transparencias y tul generó un contraste de texturas que definió la identidad del vestido. Mientras la parte superior se destacó por sus líneas estructuradas y aplicaciones artesanales, la falda sumó fluidez y movimiento.

Al resumir el concepto detrás de la pieza, el diseñador concluyó: "Una creación donde la aparente simplicidad revela la complejidad de la Alta Costura". Así, para los 15 años de Antonia Macri, Juliana Awada eligió un diseño exclusivo en el que la sofisticación de la silueta se combinó con la riqueza de los materiales y el valor del trabajo hecho a mano.