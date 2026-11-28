El arquero uruguayo se despidió del fútbol profesional en Montevideo, donde Estudiantes cayó por 1-0 ante Palmeiras.

Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol profesional minutos después de la derrota de Estudiantes de La Plata por 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026 . El arquero uruguayo eligió el Estadio Centenario de Montevideo , donde realizó su debut como profesional, para confirmar una decisión que ya había conversado con la dirigencia del club platense.

En medio de la tristeza por el resultado, Muslera comenzó a realizar un balance de la campaña de Estudiantes y dejó entrever que había disputado su último partido. Ante la repregunta del periodista sobre si se trataba de una despedida definitiva, el guardameta confirmó: “ Sí, total. Es el cierre de mi carrera ”.

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El uruguayo explicó que la decisión no estuvo vinculada al resultado de la final, sino que era una cuestión que había tratado previamente con las autoridades de la institución. Sin embargo, hasta este sábado no había realizado ningún anuncio público.

“Ya se venía hablando, pero yo no lo había confirmado y sí lo había hablado con la directiva”, reconoció Muslera, quien también contó que se tomó unos minutos para agradecerles personalmente a sus compañeros antes de comunicar su retiro.

La emoción de Muslera por despedirse en Uruguay

El escenario en el que disputó su último encuentro tuvo un significado particular para el arquero. Además de competir por un título continental, pudo hacerlo en su país, acompañado por sus familiares y amigos y frente a una multitud de simpatizantes de Estudiantes que viajó hasta Montevideo.

“En lo personal, es un cierre de carrera la verdad que espectacular. Más allá del resultado, esto es parte del fútbol, pero vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde yo debuté como profesional”, expresó.

Muslera fue una de las figuras del conjunto dirigido por Alexander Medina durante su recorrido hacia la definición. Su actuación en la tanda de penales frente a Flamengo, en las semifinales, resultó determinante para que el Pincha volviera a disputar una final de la Libertadores después de 17 años.

Pese a no haber conseguido el título, el arquero destacó el rendimiento colectivo y la posibilidad de mantenerse en competencia hasta su último partido como profesional. “Lamentablemente no se pudo dar, pero no hay mejor felicidad que Estudiantes de La Plata esté en Uruguay en esta altura”, sostuvo.

Cómo fue el último partido de Muslera como profesional

La despedida del uruguayo estuvo marcada por la derrota ante el Palmeiras de Abel Ferreira, que conquistó su cuarta Copa Libertadores gracias al gol de Ramón Sosa a los siete minutos del segundo tiempo.

Después de una primera mitad sin goles y con numerosas interrupciones, el conjunto brasileño encontró la ventaja mediante una jugada de Lucas Evangelista que continuó con una asistencia de cabeza de Jhon Arias para la definición del delantero paraguayo.

Estudiantes tuvo oportunidades para llevar el encuentro al tiempo suplementario. Guido Carrillo exigió a Carlos Miguel con una chilena, Edwin Cetré estuvo cerca con un cabezazo y Tiago Palacios rozó el empate con un remate de zurda a siete minutos del cierre del tiempo reglamentario.

La derrota dejó al Pincha sin la posibilidad de conquistar su quinta estrella continental y extendió el dominio de los equipos brasileños, que ganaron todas las ediciones del certamen desde 2019. Con la consagración de Palmeiras, Brasil alcanzó los 26 títulos y superó los 25 de Argentina.

Para Muslera, en tanto, la final en el Centenario significó el último capítulo de su carrera como futbolista.