Una cámara aérea quedó enganchada en una réplica inflable del trofeo y obligó a intervenir al personal del Estadio Centenario.

¿Por qué se demoró unos minutos la final entre Estudiantes y Palmeiras?

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras comenzó cuatro minutos más tarde de lo previsto por un inconveniente durante la ceremonia inaugural. Una cámara aérea quedó enganchada en una réplica inflable del trofeo e impidió que los auxiliares retiraran los elementos desplegados sobre el campo de juego.

El episodio ocurrió cuando los futbolistas de ambos equipos ingresaron al Estadio Centenario de Montevideo . La cámara, conocida como Spidercam , realizaba una toma panorámica cuando quedó atascada en la parte superior de la estructura ubicada en el centro del césped.

Mientras los jugadores entonaban los himnos nacionales, el personal de la organización comenzó a trabajar para solucionar el problema. La principal preocupación era evitar que el dispositivo cayera al desinflar la réplica.

Mariano Closs, relator de ESPN, advirtió lo sucedido durante la transmisión. “Se ha trabado una cámara, la de aire. ¿Ven detrás de los jugadores en la Copa? Se trabó la cámara. Así que algo inmediatamente de urgencia tendrán que hacer”, explicó.

La cámara se chocó con la Copa Libertadores inflable. https://t.co/02ysxwusIg — Joaconel. (@Joaconel) November 28, 2026

Por su parte, el periodista Federico Bueno, ubicado en el campo de juego, aportó un dato sobre los preparativos de la ceremonia: “Pasa que ayer, en la prueba, no inflaron la Copa”.

Qué es la Spidercam y cómo funciona

La Spidercam es un sistema de filmación utilizado habitualmente en las transmisiones deportivas. Mediante cables y motores que regulan su tensión, permite desplazar una cámara en distintas direcciones y alturas sobre el terreno de juego para obtener imágenes aéreas.

El inconveniente también impidió retirar una lona publicitaria, ya que la base del inflable obstaculizaba su desplazamiento. Una vez liberado el dispositivo, los auxiliares despejaron el césped y los equipos pudieron completar el protocolo previo al encuentro.

Antes del pitazo inicial se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la tragedia de Chapecoense, al cumplirse diez años del accidente aéreo.

Finalmente, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela dio comienzo al partido a las 17.04, cuatro minutos después del horario establecido por la Conmebol.

Los incidentes en los ingresos

La previa de la final de la Copa Libertadores estuvo marcada por los incidentes que se registraron en los accesos al Estadio Centenario de Montevideo. Miles de hinchas de Estudiantes tuvieron dificultades para ingresar y denunciaron demoras de más de una hora y media, en medio de las altas temperaturas que provocaron descompensaciones entre los simpatizantes.

La acumulación de personas derivó en empujones y corridas, mientras que la Policía uruguaya intervino con palos y balas de goma. Según informó Ignacio Tara, periodista de TyC Sports presente en el lugar, también hubo presencia de simpatizantes de Peñarol durante los incidentes.

“Empezaron a empujarse entre todos. Hay muchísima gente afuera. Y en los primeros empujones, se pusieron todos nerviosos. Dejaron pasar a madres y niños, pero no a los padres. Se fue de las manos cinco minutos, hubo corridas, palos, balas de goma, pasó de todo”, relató el periodista.

Los hinchas del Pincha cuestionaron la organización del ingreso y el accionar de las fuerzas de seguridad. “Estamos todos con entrada. El problema es que no te dejan pasar. Hay gente descompuesta, te dejan acá. Es un papelón”, manifestó uno de los simpatizantes entrevistados durante la transmisión.

Con el correr de los minutos, personal de seguridad de Estudiantes intervino y los accesos comenzaron a habilitarse de manera gradual. En las inmediaciones del estadio permanecieron efectivos policiales, un camión hidrante y ambulancias que asistieron a personas afectadas por golpes y descompensaciones.

Finalmente, el ingreso comenzó a normalizarse y los familiares que habían quedado separados pudieron reencontrarse dentro del predio. Hasta el comienzo del encuentro, no se había informado un balance oficial de heridos.