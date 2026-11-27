A horas de disputar una nueva final de la Copa Libertadores , Abel Ferreira , el entrenador portugués del Palmeiras , sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro profesional. El dos veces campeón de América descartó la posibilidad de dirigir en el fútbol argentino y dejó entrever su intención de ponerle fin a su ciclo en Sudamérica al término de la temporada, pese a tener contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2027.

“Sudamérica ya es suficiente”, afirmó entre risas el portugués cuando fue consultado sobre la posibilidad de trabajar en Argentina. El técnico explicó que uno de sus principales deseos es regresar a Europa para reencontrarse con su familia. “Mi intención es volver a casa con mis padres, que están todos al otro lado. Espero verlos el 16 de diciembre en la final de la Copa Intercontinental”, expresó Ferreira, quien también hizo referencia al desgaste que acumuló durante su carrera.

“Brasil, ya basta, Palmeiras, ya basta. Desde que me convertí en entrenador, no he parado ni un año. Todos sabemos cuántos partidos tengo en mis piernas y en mi cabeza, miren cuántos partidos he jugado”, agregó. Más allá de descartar un desembarco en Argentina, el entrenador destacó la trascendencia internacional de Boca Juniors y River Plate, especialmente por sus participaciones en la Copa Libertadores.

“Me acostumbré, y les pido disculpas a los brasileños, a ver siempre a Boca y River en la Libertadores: Boca, River, River, Boca, Boca, River”, señaló. En ese sentido, recordó una particular situación que vivió cuando dirigía al Sporting de Braga, durante la final de la Libertadores de 2018 que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu. “Recuerdo que cuando era entrenador del Braga, un día teníamos entrenamiento a las 10 de la mañana y faltaron dos o tres jugadores. Pregunté dónde estaban y me dijeron que se habían ido a Madrid a ver el Boca-River”, contó.

Estudiantes de La Plata disputa la final de la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil irán en busca de la gloria eterna este sábado, cuando se enfrenten en la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 17 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Centenario de la ciudad uruguaya de Montevideo, contará con la cobertura y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Juan Soto.

Estudiantes llega a este encuentro con la ilusión al máximo en búsqueda de un nuevo título continental, luego de eliminar al campeón defensor Flamengo, que era el gran candidato a quedarse con el título, en las semifinales. En caso de quedarse con el triunfo, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores luego de las conseguidas en 1968, 1969, 1970 y 2009 y alcanzará la línea de Peñarol de Uruguay, para quedar solo por detrás de Independiente (7) y Boca (6).

Palmeiras, por su parte, llega a esta instancia con el objetivo de levantar la Copa Libertadores por cuarta ocasión en su historia y así alcanzar al Flamengo como el más ganador de su país. Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira sufrieron y mucho en las últimas rondas, ya que en tanto en cuartos de final contra Liga de Quito de Ecuador como en semis frente al Fluminense de Brasil se impusieron en los penales. Si la balanza finalmente se inclina a favor del Palmeiras, Brasil se convertirá en el país más ganador de la Copa Libertadores.

Las probables formaciones