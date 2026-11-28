Palmeiras venció 1-0 al Pincha, consiguió su cuarta corona continental e igualó los registros que ostentan River, Flamengo y Estudiantes.

Por primera vez desde que comenzó la racha de consagraciones brasileñas en 2019, Brasil quedó en soledad como el país más ganador de la Copa Libertadores . La victoria de Palmeiras por 1-0 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo modificó el historial de la competencia: los equipos brasileños alcanzaron las 26 conquistas , contra las 25 de los argentinos.

La definición de este sábado enfrentó a dos clubes que, además de disputar el trofeo, tenían la posibilidad de inclinar la balanza a favor de sus respectivos países. Una victoria del Pincha habría permitido que Argentina recuperara la ventaja en el listado. Sin embargo, el gol del paraguayo Ramón Sosa a los siete minutos del segundo tiempo determinó un nuevo cambio en el registro histórico.

De esta manera, el fútbol brasileño acumula ocho ediciones consecutivas con al menos un equipo campeón. El último representante argentino en conquistar el certamen fue River Plate , que derrotó a Boca Juniors en la recordada final de Madrid de 2018.

Pese a perder el liderazgo en la Libertadores, Argentina conserva el primer puesto en el historial general de competencias internacionales, con 78 trofeos, frente a los 67 de Brasil.

Palmeiras alcanzó a River, Flamengo y Estudiantes

La consagración del equipo dirigido por Abel Ferreira también modificó el orden entre los clubes más ganadores. El Verdão sumó su cuarta Libertadores, después de las obtenidas en 1999, 2020 y 2021, y alcanzó la línea de River, Flamengo y el propio Estudiantes.

Además, consiguió revertir el antecedente de 1968, cuando había perdido ante el conjunto platense en una definición que también tuvo al Centenario como escenario del partido decisivo. Aquella victoria significó la primera conquista internacional del equipo conducido por Osvaldo Zubeldía.

Para Estudiantes, la derrota representó su segunda caída en seis finales disputadas. El Pincha había ganado las ediciones de 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que en 1971 perdió frente a Nacional de Uruguay.

Palmeiras, por su parte, quedó como el tercer club con más finales disputadas, con ocho participaciones, únicamente por detrás de Boca Juniors (12) y Peñarol (10).

La jornada también significó la despedida de Fernando Muslera, quien confirmó su retiro del fútbol profesional minutos después del encuentro, en el mismo estadio donde había debutado.

Así quedó la tabla de campeones de la Copa Libertadores

A pesar del crecimiento de los clubes brasileños durante los últimos años, los dos primeros lugares del ranking individual continúan en manos de equipos argentinos. Independiente sigue siendo el máximo ganador de la competencia.

7 títulos: Independiente.

6 títulos: Boca Juniors.

5 títulos: Peñarol.

4 títulos: River Plate, Estudiantes, Flamengo y Palmeiras.

3 títulos: San Pablo, Santos, Gremio, Olimpia y Nacional.

2 títulos: Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional.

1 título: Racing, Argentinos Juniors, Vélez, San Lorenzo, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, Corinthians, Once Caldas, Liga de Quito y Colo-Colo.

La tabla histórica de campeones por país

Brasil: 26 títulos.

Argentina: 25 títulos.

Uruguay: 8 títulos.

Colombia: 3 títulos.

Paraguay: 3 títulos.

Chile: 1 título.

Ecuador: 1 título.

Tras su consagración en Montevideo, Palmeiras tendrá la posibilidad de sumar otro trofeo internacional en 2027, cuando enfrente a Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana, por la próxima edición de la Recopa Sudamericana. Será una nueva definición entre representantes de los dos países que dominan el historial continental.