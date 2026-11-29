El jugador de la selección de España abrió la cuenta en el arranque del partido con una sutileza ante Deportivo La Coruña.

El fútbol tiene esas genialidades que no necesitan una gambeta, un remate ni siquiera un contacto con la pelota. El Barcelona encontró una manera insólita de abrir el marcador ante el Deportivo La Coruña: Dani Olmo dejó pasar el balón con un amague que descolocó al arquero y permitió que Lamine Yamal completara la jugada . Una acción de pizarrón, pero ejecutada en velocidad y con una precisión notable, que rápidamente se convirtió en una de las imágenes del fin de semana.

La jugada se produjo en el arranque del encuentro disputado en el estadio Abanca-Riazor, por la fecha 14 de LaLiga española. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando el Barcelona encontró la ventaja con una combinación que tuvo a Pedri en el inicio, a Yamal en la conducción y a Olmo como protagonista de una asistencia sin tocar la pelota.

El detalle fue tan simple como brillante. Olmo amagó con intervenir, abrió las piernas y dejó correr la pelota , que siguió su trayectoria hasta encontrar a Yamal en posición de definición. El movimiento confundió al arquero Leo Román , que esperaba el contacto del mediocampista y quedó descolocado ante una pelota que terminó dentro del arco.

¡BARCELONA ARRANCÓ CON TODO Y PUSO EL 1-0 ANTES DE LOS 2'!Pase filtrado de Lamine Yamal y Dani Olmo hizo una maravilla para que el equipo de Hansi Flick abra el marcador. #LaLigaEnDSPORTS | #DéporBarca https://t.co/BRVayuxL9z — DSPORTS (@DSports) November 29, 2026

La acción tuvo un valor especial por el momento en el que llegó. El equipo dirigido por Hansi Flick golpeó prácticamente desde el vestuario y encontró una ventaja temprana en una cancha siempre exigente como Riazor.

El partido también tuvo un comienzo frenético. El Deportivo llegó al empate a los 9 minutos por intermedio de Pierre-Emerick Aubameyang, pero el Barcelona volvió a ponerse arriba a los 20, justamente con un gol de Dani Olmo, esta vez con una definición de cabeza tras un centro de Anthony Gordon.

Ya en el complemento, fue el momento de Raphinha. El brasileño fue el encargado de construir la goleada con tres apariciones en el tramo final.

Apenas iniciado el segundo tiempo, aumentó la cuenta de cabeza tras otro centro perfecto de Yamal.

¡QUÉ CENTRO METIÓ LAMINE! ¡SE LA PUSO COMO CON LA MANO EN LA CABEZA A RAPHINHA PARA EL PRIMER GOL DEL BRASILEÑO ANTE RC DEPORTIVO EN LA FECHA 14 DE #LALIGA! https://t.co/6l9PzRlf2i — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

A los 38 minutos, Raphinha recibió una pelota de Anthony Gordon, controló y sacó un potente remate para establecer el 4-1. Ya en tiempo de descuento, a los 46, volvió a aparecer para completar su hat-trick: recibió una asistencia de Lamine Yamal y definió para sellar el 5-1 definitivo en Riazor. Con sus tres conquistas, el delantero fue la gran figura de una tarde perfecta para el equipo de Hansi Flick, que llegó a los 39 puntos y se afirmó en la cima de LaLiga.

¡EL SEGUNDO DE RAPHINHA! El goleador brasileño del Barcelona dominó el rebote y la mandó a guardar por segunda vez en el partido ante RC Deportivo en la fecha 14 de #LaLiga. https://t.co/ohoD33CWGy — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Con la goleada por 5-1 ante Deportivo La Coruña, Barcelona llegó a los 39 puntos y se afirmó como único líder, con cinco unidades de ventaja sobre Atlético de Madrid, que suma 34, y seis sobre Real Madrid, que tiene 33. Más atrás aparecen Real Betis, con 27 puntos; Real Sociedad, con 22; Racing de Santander, con 20; y Athletic Club, Alavés y Sevilla, los tres con 19. El equipo de Hansi Flick ahora tendrá una prueba clave en la pelea por el campeonato: recibirá al Atlético de Madrid el próximo miércoles 2 de diciembre.