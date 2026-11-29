Antonelli volvió a demostrar porqué se consagró como el mejor piloto del año en la Fórmula 1 y el argentino finalizó en el puesto 13.

Franco Colapinto tuvo una buena actuación en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 , pero una mala decisión y una parada complicada de Alpine terminaron condicionando sus posibilidades de sumar puntos. El piloto argentino cruzó la bandera a cuadros en el puesto 13, después de haber mostrado un ritmo competitivo en el circuito de Lusail. La carrera quedó en manos del italiano Kimi Antonelli , que consiguió su décima victoria de la temporada con Mercedes.

El argentino había largado desde el 14° lugar y necesitaba una carrera inteligente para meterse en la pelea por los puntos. En las primeras vueltas logró avanzar posiciones y también se benefició de un error de su compañero, Pierre Gasly. Con el correr de la competencia, Colapinto encontró un buen ritmo y llegó a ubicarse entre los diez primeros, alimentando la expectativa de terminar entre los mejores.

Sin embargo, la estrategia y la ejecución de Alpine terminó jugando en su contra. E n la vuelta 27, el argentino ingresó a boxes para realizar una de sus detenciones obligatorias y sufrió una parada muy lenta que lo hizo perder terreno respecto de sus rivales. La demora lo obligó a recuperar posiciones en pista y complicó seriamente sus posibilidades de meterse en la zona de puntos.

"Alpine":Por comentarios sobre la parada en boxes de Franco Colapinto durante el #QatarGP https://t.co/sG9jHuSj4n — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 29, 2026

La situación fue todavía más frustrante porque Colapinto había conseguido sostenerse en el grupo de los diez primeros. En la vuelta 41 marchaba noveno, con un ritmo que le permitía ilusionarse con los puntos, aunque todavía debía cumplir con otra detención obligatoria. En la vuelta 48 volvió a ingresar a boxes, esta vez para colocar neumáticos medios nuevos. La parada fue de 2,6 segundos y regresó a la pista en el puesto 13. Para entonces, la distancia con Nico Hülkenberg, que estaba décimo, ya era demasiado grande para intentar recuperarla en las nueve vueltas restantes.

A pesar del resultado, el argentino completó una carrera sólida y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que finalizó 14°. Fue un consuelo pequeño para un equipo que no pudo aprovechar el ritmo de sus autos y volvió a dejar puntos en el camino.

Antonelli volvió a festejar en la Fórmula 1

En la pelea por la victoria, Kimi Antonelli tuvo una actuación contundente y se quedó con el Gran Premio de Qatar. El italiano de Mercedes consiguió su décimo triunfo de la temporada y fue escoltado por su compañero George Russell, mientras que Oscar Piastri, con McLaren, completó el podio.

Max Verstappen terminó cuarto y Lando Norris quinto. De esta manera, Mercedes se llevó un contundente resultado en Lusail, mientras que Colapinto se marchó con la frustración de haber estado cerca de los puntos, pero condicionado por los problemas de Alpine en los boxes.

POSICIONES DEFINITIVAS DEL GRAN PREMIO DE QATAR DE FÓRMULA 1