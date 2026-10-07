El posteo de Messi tras la despedida, con el recuerdo de Diego

El "10" dejó de jugar en la selección y realizó una sentida publicación este miércoles en sus redes sociales.

Lionel Messi necesitó unas horas más para terminar de decir todo lo que sentía. Después de una noche cargada de emociones en el Monumental, donde disputó su último partido con la Selección Argentina, el capitán publicó un extenso mensaje en sus redes sociales y completó una despedida que había comenzado frente a más de 85.000 personas.

En el posteo, Messi repasó su recorrido con la camiseta celeste y blanca, agradeció a su familia, amigos, compañeros, entrenadores y clubes, pero hubo una mención que rápidamente llamó la atención: Diego Maradona .

“Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, comenzó Messi, antes de enumerar a las personas que fueron fundamentales durante su carrera con Argentina.

Fue entonces cuando apareció Diego.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, escribió el capitán.

La referencia tiene un peso especial porque Maradona no había sido mencionado por Messi durante el discurso posterior al partido ante Benín. En ese momento, el rosarino había comenzado hablando de su familia y de su padre, y luego había agradecido a sus compañeros y a todos los que lo acompañaron durante su extensa etapa con la Selección.

Ahora, en la intimidad de sus redes sociales y lejos de la emoción del micrófono, Messi decidió incluir a Diego entre las personas a las que no quería dejar afuera de su despedida.

La frase también refleja la relación que Messi construyó con la figura de Maradona y con el lugar que Diego ocupa en la historia de la Selección. Para Leo, Maradona fue el hombre que puso a la Argentina en el lugar que merecía, pero además fue alguien cuya presencia sintió durante los años más importantes de su propia carrera.

La despedida de Messi tuvo un cierre futbolístico perfecto. Argentina derrotó 3-0 a Benín en el Monumental, con Nicolás Otamendi y Nicolás Paz como autores de los primeros dos goles y un último tanto de penal convertido por el propio capitán.

Fue el final de una historia de más de dos décadas con la camiseta argentina. Messi se despidió con 208 partidos y 126 goles, además de los títulos que cambiaron para siempre su vínculo con el seleccionado: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

Pero su mensaje no se quedó solamente en los números.

También hubo espacio para agradecer a los clubes que le permitieron viajar y ponerse la camiseta argentina cada vez que fue necesario, a sus amigos, a sus compañeros y cuerpos técnicos, y especialmente a su familia.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, cerró.

Y entre esas palabras que le habían quedado pendientes, Messi encontró un lugar para Maradona. Una mención breve, pero significativa, que apareció después de la despedida oficial y que completó, a su manera, el mensaje del último día de Leo con la Selección.

El posteo completo

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas cosas por decir.

Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos.

No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.