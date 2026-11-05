Cipolletti tendrá en Salta a un árbitro que ya conoce

El Consejo Federal dio a conocer las designaciones para el próximo fin de semana, incluyendo el partido del albinegro.

La Reválida del Federal A entra en una etapa decisiva y Cipolletti ya conoce quién estará al frente de su próximo compromiso. Lucas Nicolás Cavallero fue designado como árbitro principal para el encuentro ante Juventud Antoniana , que se disputará este domingo desde las 17 en Salta, por la ida de los cuartos de final.

El Albinegro tendrá una visita exigente y buscará dar el primer paso en una serie que se definirá en La Visera. La designación del santafesino aparece como uno de los datos centrales de la previa, en una instancia donde cada detalle puede resultar determinante.

Cavallero estará acompañado por Sebastián Emanuel Osudar y Hugo Fleitas , mientras que Walter Augusto Cardozo será el cuarto árbitro.

El juez principal ya conoce a Cipolletti. Durante esta temporada dirigió al equipo en una sola oportunidad: fue en la victoria por 1 a 0 ante Juventud Unida de San Luis, resultado que le permitió al conjunto rionegrino asegurar su clasificación en la primera ronda.

Además, Cavallero viene de participar en un partido de alto voltaje de la categoría. Fue el árbitro de la semifinal de vuelta entre San Martín de Formosa y Olimpo, donde expulsó tempranamente a Brian Guille por una agresión.

El santafesino también cuenta con experiencia en la Primera Nacional, un recorrido que suma antecedentes para una serie que tendrá mucho en juego.

La programación arbitral de los cuartos de final

El Consejo Federal confirmó las autoridades para los partidos de ida de la cuarta fase de la Reválida. La actividad comenzará el sábado y continuará el domingo, mientras que el cruce entre Kimberley y Olimpo quedó programado para la semana siguiente.

Sábado 7 de noviembre

16.00: Douglas Haig (Pergamino) vs. Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti . Asistentes: Emiliano Nicolás Bustos y Felipe Zonco. Cuarto árbitro: Kevin Nicolás Bustos.



Domingo 8 de noviembre

17.00: Juventud Antoniana (Salta) vs. Cipolletti. Árbitro: Lucas Nicolás Cavallero . Asistentes: Sebastián Emanuel Osudar y Hugo Fleitas. Cuarto árbitro: Walter Augusto Cardozo.

18.00: Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) vs. Alvarado (Mar del Plata). Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez . Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Exequiel Augusto Agüero. Cuarto árbitro: Diego Pablo Ocampo.



Jueves 12 de noviembre

15.30: Kimberley (Mar del Plata) vs. Olimpo (Bahía Blanca). Árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi . Asistentes: Guillermo Yacante y Martín Daniel Nardelli. Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.



Cipo vuelve a Salta por el segundo ascenso

Cipolletti viajará en avión para afrontar el partido ante Juventud Antoniana, una decisión que la dirigencia tomó para reducir el tiempo de traslado y permitir que el plantel llegue en mejores condiciones.

La serie comenzará este domingo en el estadio Fray Honorato Pistoia y tendrá su revancha el domingo 15 de noviembre, en La Visera. El Albinegro cuenta con ventaja deportiva, por lo que avanzará a semifinales si empata ambos encuentros.

En una etapa en la que cada partido puede marcar el final del camino, el equipo rionegrino buscará sostener su objetivo de llegar a la Primera Nacional. El primer desafío será en Salta, con Cavallero como árbitro principal y una serie que comenzará a definir el futuro de Cipo en el Federal A.