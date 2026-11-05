Además de River, otros dos clubes pidieron que Nicolás Ramírez no los dirija más

El árbitro, que nunca tuvo en sus manos la conducción del Superclásico, no fue designado para la próxima fecha.

La polémica por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico entre Boca y River sumó nuevos capítulos. Después de que el presidente del Millonario, Stéfano Di Carlo, confirmara que el club pidió formalmente a la AFA que el árbitro no vuelva a dirigirlo, se conoció que otros dos equipos realizaron el mismo planteo: Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza .

Los clubes argumentaron que se sienten perjudicados por las decisiones del juez cada vez que les toca ser dirigidos por él. De esta manera, el reclamo dejó de ser una cuestión exclusiva de River y pasó a involucrar a tres instituciones que buscan evitar futuras designaciones del mismo árbitro.

La presentación del conjunto de Núñez llegó después de la derrota por 1 a 0 ante Boca , en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro estuvo marcado por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel , además de otras situaciones que generaron fuertes cuestionamientos desde el lado riverplatense.

Di Carlo confirmó que el pedido se había realizado por escrito ante la casa madre del fútbol argentino. Además, explicó que la postura del club no se limita al último encuentro, sino que también contempla antecedentes de los Superclásicos disputados en 2024, 2025 y 2026.

El presidente de River fue especialmente crítico con el desempeño del árbitro y sostuvo que la institución tiene una mirada negativa sobre su actuación. La decisión de formalizar el reclamo profundizó, además, la tensión entre el club y la conducción arbitral.

Huracán e Independiente Rivadavia se sumaron al reclamo

La novedad es que Huracán e Independiente Rivadavia también elevaron solicitudes para que Ramírez no vuelva a dirigirlos. Según trascendió, ambos clubes consideran que sus equipos fueron perjudicados en partidos en los que estuvo presente el árbitro.

El planteo de las tres instituciones abre un escenario particular para la AFA, que deberá evaluar si toma alguna medida respecto de las futuras designaciones. Por ahora, no hubo una respuesta oficial sobre los pedidos.

La situación también expone el contraste entre las críticas de los clubes y la evaluación interna del arbitraje. La Dirección Nacional de Arbitraje calificó como “muy buena y positiva” la actuación de Ramírez en el Boca-River, una valoración que complica la posibilidad de que se adopten sanciones a partir de los reclamos.

Ramírez estará de licencia

El árbitro no tendrá actividad en la fecha 16 del Torneo Clausura. Tenía programada una intervención quirúrgica para este jueves 5 de noviembre y permanecerá de licencia durante su recuperación.

Su ausencia será temporal y no está vinculada, según la información difundida, con los pedidos de River, Huracán e Independiente Rivadavia.

La decisión sobre si volverá a dirigir a esos equipos quedará pendiente de una respuesta de la AFA. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y las instituciones esperan que sus reclamos sean considerados antes de futuras designaciones.

Con tres clubes que expresaron formalmente su disconformidad, el caso de Nicolás Ramírez se convirtió en uno de los focos de discusión del fútbol argentino. La polémica del Superclásico fue el punto de partida, pero ahora el debate se amplió a la relación entre los equipos y el arbitraje.

Por el momento, River, Huracán e Independiente Rivadavia deberán esperar una definición de la AFA, mientras Ramírez cumple con la licencia médica prevista.