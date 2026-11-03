La insólita decisión de Otamendi con el banderín de Boca que intercambió con Paredes

En el sorteo con los capitanes, los jugadores del Xeneize y el Millonario se entregaron mutuamente un símbolo de sus clubes.

El superclásico que Boca le ganó a River por 1-0 dejó una fuerte repercusión por el arbitraje y por el nivel futbolístico de los equipos, pero una historia que pasó algo desapercibida fue la insólita decisión que tomó Nicolás Otamendi con el banderín del Xeneize.

Como indica el protocolo, en el sorteo de capitanes, se intercambia un banderín de cada equipo, que se le suele entregar a los utileros y queda en el club. Sin embargo, el defensor Millonario tomó otro camino con el objeto que le entregó Leandro Paredes , y decidió regalárselo a un fotógrafo.

Andrés Arouxet , habitual fotógrafo que trabaja en La Bombonera, contó en una entrevista con Olé como se dio la situación con Otamendi, asegurando que el defensor le dijo "Tomá, no lo quiero" y le entregó el objeto.

Arouxet defendió el accionar del capitán Millonario: "Laburé con Otamendi en varios partidos de la Selección. Es un tipazo, creo que es parte del folclore. ¿Qué va a hacer un hincha de River guardándose algo de Boca?". Sin embargo, en sus redes sociales dejó una pequeña chicana, publicando una foto con el banderín y el mensaje: "Gracias Ota por el banderín, vos no lo quisiste, pera mí es un gran recuerdo de otro clásico ganado".

¿Qué hizo Otamendi con el banderín de Boca que le regaló Paredes en el Superclásico?



Andrés Arouxet, uno de los fotógrafos que habitualmente trabaja en la Bombonera y cubre partidos de Boca como visitante contó cómo fue la situación.



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Con respecto al gran recuerdo que se llevó de La Bombonera, el fotógrafo aseguró que lo primero que intentó hacer fue devolvérselo a la utilería del Xeneize, pero le dieron el visto bueno para que se lo pueda quedar.

Las fuertes declaraciones de Otamendi tras la derrota ante Boca

Otamendi expresó su bronca por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el superclásico. Después del encuentro, el capitán del Millonario cuestionó los criterios utilizados por el juez en distintas jugadas y consideró que las decisiones perjudicaron a su equipo. “Se está arruinando el fútbol argentino”, sostuvo ante los medios, en una de las declaraciones más fuertes de la tarde.

El defensor apuntó especialmente a lo que consideró una falta de uniformidad en las sanciones disciplinarias. “Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados”, manifestó. Además, vinculó sus críticas con la imagen del campeonato y la jerarquía de los futbolistas que participan en los distintos clubes.

La frase más contundente llegó cuando le preguntaron por la posibilidad de seguir compitiendo bajo esas condiciones. “Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara”, afirmó. Luego, elevó todavía más el tono de su reclamo con una declaración dirigida a la organización del torneo: “Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”.

"EN EL PRÓXIMO TORNEO QUE DESIGNEN QUIÉN VA A SER EL CAMPEÓN Y DIRECTAMENTE NO COMPETIMOS"



Nicolás Otamendi, tras la derrota de River en el Superclásico.



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De todos modos, el referente reconoció que River no consiguió desarrollar el partido que pretendía. Sin embargo, tampoco consideró que Boca hubiera mostrado una superioridad suficiente para justificar el resultado. “No hizo el juego que quisimos hacer, pero tampoco Boca nos jugó como para decir que fueron mejores”, expresó.