El gobierno de Figueroa es el que más fondos nacionales recibió

Es porcentaje y en comparación con el resto de las provincias, respecto a coparticipación y otros recursos girados por el estado nacional.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en octubre un aumento de los fondos de origen nacional, según el informe que publica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

Neuquén recibió el mes pasado por transferencias automáticas, coparticipación y leyes complementarias unos 124 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal del 34,4% y uno real del 1,3 por ciento, que surge de comparar octubre con igual período del año pasado y contrastarlo con una inflación estimada de 1,85%.

A su vez, si se toma el acumulado de este 2026 (de enero a octubre), Neuquén registra una caída del 0,1 por ciento. Pero es la provincia que menos perdió respecto al resto, donde el promedio país fue de -0,5 por ciento.

Las jurisdicciones más rezagadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con una baja de los recursos de origen nacional del 1,2 por ciento, Catamarca (0,8%), además de Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe, todas con un -0,7%.

Sebastián Fariña Petersen

Poco representativos

Pese a esta leve suba registrada en octubre, los fondos de origen nacional son cada vez menos importantes en el total de ingresos de Neuquén. En septiembre, último dato oficial difundido por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, significaron tan solo el 15,4 por ciento, mientras que las regalías hidrocarburíferas representaron el 56,2% del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (28,4%).

La manera en que se reparte la torta de recursos coparticipables en la Argentina es una discusión que hoy no está en la agenda del gobierno nacional.

Lo que sí logró el gobierno de Figueroa es acordar el cobro de viejas deudas que el estado nacional mantenía con la provincia de Neuquén, como las compensaciones por la armonización de la caja jubilatoria del ISSN, que comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Nación viene pagando una parte ($48.000 millones), en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000 millones. El primer desembolso se hizo efectivo en mayo de este año.

Recursos totales

Las transferencias automáticas del Estado Nacional a las provincias y CABA alcanzaron en octubre un total de $7,32 billones, registrando un leve incremento real del mencionado 0,5% interanual. A pesar de este respiro marginal, impulsado por la recaudación del Impuesto a las Ganancias, el balance general de las finanzas provinciales continúa afectado.

La Coparticipación Federal de Impuestos representó el grueso de los envíos con $6,71 billones (92% del total), registrando un alza real del 0,9% interanual.

El Impuesto a las Ganancias fue el motor de los ingresos, con un notable salto real del 17,1%, el IVA marcó un nuevo retroceso del 7,5% real, reflejo de la persistente debilidad en los niveles de consumo; mientras que Leyes y Regímenes Especiales sumaron $328.348 millones (+7,6% real), apuntalados por el impuesto a los combustibles y el monotributo.