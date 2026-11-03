Diego Milito va por Guillermo Barros Schelotto, el apuntado a ser el nuevo DT de Racing.

Todo parece indicar que Chirola Romero dirigirá a Racing por última vez este viernes ante Barracas Central y que, posteriormente, regresará sus funciones al frente de equipo de Reserva. Mientras tanto, a la espera de que termine un 2026 muy malo, la dirigencia de La Academia empezó la búsqueda de un técnico ante la necesidad de enderezar el rumbo en 2027.

En ese sentido, Diego Milito comenzó a acelerar detrás del entrenador que es una de sus debilidades y tiene consenso en la comisión directiva: Guillermo Barros Schelotto , actual entrenador de Vélez Sarsfield. Según informó el diario Olé, de un momento a otro el presidente de la Academia se contactará con el conductor del Fortín con el fin de ofrecerle el cargo y tentarlo.

Por lo pronto, de acuerdo a lo informado por ese medio, para el Mellizo hoy la prioridad la tiene el Fortín . Si bien a fin de año se le vence su contrato con el club de Liniers, el resultado de las elecciones que se celebrarán el 15 de este mes puede ser determinante para el futuro del entrenador. Guillermo tendría altas chances de renovar su relación laboral con esa institución en el caso de que se imponga en las urnas Nelson Pugliese, candidato por el oficialismo que ya habría pactado de palabra un nuevo convenio con el técnico.

Racing no jugará copa internacional en 2027 por primera vez en 12 años y eso es una desventaja en operativo seducción. Como contrapunto, de mínimo Vélez afrontará la próxima Sudamericana, aunque en la última fecha de la fase regular definirá si podrá disputar la Libertadores. De concretarse esto último, podría complicarse más la salida del Mellizo.

Qué pasaría si Racing no concreta la llegada del Mellizo

Diego Milito, actual presidente de Racing Club, estaría dispuesto a armarle un contrato importante a Guillermo Barros Schelotto y todo su cuerpo técnico, consciente de que la eventual llegada de este DT (con espalda, chapa y experiencia) será acompañada por la exigencia de refuerzos de calidad para darle al plantel la jerarquía que necesita después de una temporada paupérrima.

Antes de los últimos comicios, Milito ya tenía casi todo arreglado con Barros Schelotto a fines de 2024, pero el dirigente decidió extender el convenio de Gustavo Costas porque venía de conquistar la Sudamericana 2024 y le servía políticamente retener a un ídolo del club. Más allá de saber que es difícil, mantiene la esperanza de ahora sí poder saldar esa cuenta pendiente.

Mientras tanto, otro de los nombres que le interesa a Milito es el de Nicolás Diez, por quien hubo conversaciones antes de que se incorporara Juan Pablo Vojvoda a inicios de esta temporada. No hubo acuerdo porque la Academia no quiso ejecutar la cláusula de salida del técnico con el propósito de evitar rispideces con Malaspina, titular de Argentinos Juniors. En este contexto, es muy probable que reflote esa alternativa para La Academia en el próximo mercado de pases.