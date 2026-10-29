La reunión de Diego Milito con un exdirigente de Boca de la que habla todo el mundo Racing

Diego Milito , el presidente de Racing Club , se reunió en las últimas horas con Nicolás Burdisso , exdirector deportivo de Boca y del Monza de Italia, en medio de los rumores sobre un cambio profundo en la estructura del fútbol en La Academia.

El encuentro tuvo como motivo recorrer las obras que Racing lleva adelante en su predio de Ezeiza. La reunión generó repercusión después de que la Academia quedara eliminada de los playoffs del Clausura 2026. Milito y Burdisso son amigos desde hace años y compartieron etapas en la selección argentina y en el fútbol italiano.

La reunión de Diego Milito con Burdisso no confirmó cambios en la estructura futbolística de Racing. Por el momento, no había indicios de que el exdefensor de Boca fuera a sumarse a la dirigencia.

Por otro lado, recordemos que Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente de Avellaneda, confirmó que Burdisso lo asesora para preparar el primer mercado de pases de su candidatura a presidente de Independiente. "Estoy trabajando con, para mí, el mejor de todos acá en Argentina. Hace tres o cuatro meses que ya estamos trabajando, porque todo el mundo está pensando: 'Bueno, sí, cuando yo sea presidente…'".

La cercanía de Burdisso con los clubes de Avellaneda

En ese sentido, Gastón Gaudio profundizó acerca de su elección por el nombre de Nicolás Burdisso en caso de ganar las elecciones en Independiente: "Claro, pero entrás el 14 de diciembre y tenés que saber qué vas a hacer, porque si no hiciste nada de ningún análisis de mercado, de los jugadores que pensás traer, ningún 'scouting', no tenés pensado el técnico. Tenés muy corto el bache. Es un mes nada más. Entre que empezás a hacer una negociación con un jugador, con un técnico, no sé qué, pasan 15 días. A los 15 días tenés que empezar el campeonato y ya no tenés tiempo".

"Hace cuatro meses que estamos trabajando con alguien realmente que se dedica a eso y se dedicó. Estudió para eso y para mí es el mejor formado de todos. Y de hecho, con cualquiera que hablás de fútbol te dice que es el mejor y es el único, para poder llegar preparado y realmente cuando abro con la llave del club, me den la llave, entro, saber a dónde tenemos que apuntar", concluyó el candidato a presidente del Rojo con respecto a la figura de Burdisso.

Mientras tanto, el 2026 irregular de Racing estuvo marcado por las críticas y derivó en la asunción interina de Chirola Romero como entrenador. La dirigencia no tenía previsto desplazar al director deportivo Sebastián Saja, y el exarquero tampoco contemplaba dar un paso al costado. Milito y su equipo ya evalúan opciones para el cuerpo técnico de la temporada 2027. El principal apuntado es Guillermo Barros Schelotto, quien esta semana no confirmó su continuidad en Vélez y dejó abierta la posibilidad de cambiar de rumbo.

Por su parte, Burdisso dejó su cargo en Monza a mediados de año, después de cumplir el objetivo de devolver al equipo a la Serie A. El club lo había elegido para conducir la reconstrucción deportiva tras el descenso y atravesó una transformación institucional luego de la venta de la entidad, que durante años había pertenecido a Silvio Berlusconi. Antes, encabezó la reorganización futbolística de Boca Juniors tras la final perdida ante River Plate en Madrid y luego consolidó en Fiorentina un proyecto que llevó al club a tres finales internacionales.