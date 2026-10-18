Racing no pudo con Independiente y los hinchas de la Academia insultaron a Diego Milito

Fue 1 a 1 en el clásico de Avellaneda por los goles de Zaracho en el primer tiempo y Maxi Meza, de penal, en el complemento.

El clásico de Avellaneda fue atractivo desde el juego y terminó 1-1 en el Cilindro. Racing jugó mejor en el primer tiempo y se puso arriba, pero Independiente levantó en el complemento y llegó al empate. Tras el pitazo final hubo abucheos a los jugadores e insultos para el presidente de la Academia, Diego Milito.

La igualdad dejó sensaciones diferentes en dos equipos que llegaban con necesidades importantes en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Racing , golpeado por una campaña irregular, buscaba hacerse fuerte ante su gente. Independiente , por su parte, tenía la posibilidad de dar un golpe en la cancha de su clásico rival y afirmarse en la zona de clasificación a los playoffs.

El encuentro tuvo un episodio que condicionó la discusión desde los primeros minutos. A los seis, Juan Barinaga le pegó una patada en el pecho a Maximiliano Meza , en una acción que generó reclamos por la violencia de la infracción. El árbitro Facundo Tello decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla, una determinación que abrió el debate sobre si correspondía una expulsión.

La jugada quedó como uno de los focos de atención de una tarde en la que cada disputa se vivió con intensidad. En un clásico de estas características, las decisiones arbitrales adquieren una dimensión especial, sobre todo cuando se producen en los primeros minutos y pueden influir en el desarrollo del partido.

Zaracho adelantó a la Academia

En el desarrollo del primer tiempo, Racing encontró la diferencia a través de Zaracho. Rey salió mal en un centro, Maravilla Martínez ganó de cabeza y el volante la empujó en la línea. La Academia consiguió así destrabar un partido que hasta ese momento había tenido más fricción que claridad, pero donde era superior.

Independiente, en cambio, tuvo dificultades para transformar la posesión en situaciones concretas de peligro. El Rojo manejó la pelota durante varios pasajes, pero le costó encontrar los caminos para inquietar a Facundo Cambeses. Racing aprovechó esa falta de profundidad para sostener la ventaja y se fue al descanso arriba en el marcador.

¡¡LA ACADEMIA PEGÓ PRIMERO EN EL CLÁSICO!! MARAVILLA GANÓ DE CABEZA, ZARACHO APROVECHÓ LA MALA SALIDA DE REY Y MARCÓ EL 1-0 DE RACING ANTE INDEPENDIENTE EN EL CILINDRO. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/3jwuvAkt4k — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

Un empate que dejó gusto a poco

El complemento mantuvo la tensión propia de un clásico y el Rojo levantó. En ese contexto encontró el empate y modificó el escenario de un encuentro que parecía inclinarse para el lado de la Academia.

El Rojo encontró el empate a través de Maximiliano Meza, quien recibió una dura infracción dentro del área y se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos. El mediocampista no falló y convirtió el penal para establecer el 1-1 definitivo en el Cilindro, en un clásico que tuvo polémica desde los primeros minutos y terminó con reparto de puntos.

¡LO BAJARON A MAXI MEZA Y HAY PENAL PARA INDEPENDIENTE EN EL CILINDRO! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/qSeoQzQz0z — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

El resultado tuvo consecuencias distintas en la pelea por la clasificación. Independiente llegó a la fecha con 18 puntos y ubicado en el séptimo puesto de su zona, dentro de los lugares que permiten acceder a los playoffs. Racing, por su parte, afrontó el clásico con apenas 11 unidades y la necesidad urgente de sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

El empate no resolvió los problemas futbolísticos de ninguno. Para Racing quedó el sabor amargo de no haber podido sostener la ventaja en su cancha; para Independiente, la sensación de haber dejado escapar una oportunidad ante su eterno rival.

En una nueva edición del clásico de Avellaneda, la igualdad repartió los puntos, pero no alcanzó para conformar a ninguno de los dos. Al ser local, se notó la disconformidad del público de Racing, que abucheó a los jugadores con el "que se vayan todos" y después insultó al presidente Diego Milito.