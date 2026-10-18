Deportes La Mañana Avellaneda Clásico de Avellaneda: la patada en el pecho que para Facundo Tello no fue expulsión

Barinaga llegó tarde en una dividida, castigó a Maxi Meza y el árbitro apenas amonestó. Una decisión muy cuestionable. Agregar LM Neuquén a







El clásico de Avellaneda tuvo una jugada caliente desde el arranque. Cuando todavía se estaban acomodando los equipos, una fuerte infracción de Juan Barinaga sobre Maxi Meza encendió la polémica y abrió el debate sobre la decisión arbitral.

El futbolista de Independiente recibió una patada en el pecho que generó reclamos, mientras que Tello resolvió sancionar la acción con una amonestación. La decisión llamó la atención por la zona del cuerpo impactada y la violencia de la entrada, en un encuentro que se juega con la intensidad propia de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino.

La jugada ocurrió a los seis minutos, en un momento en el que cada disputa adquiere una dimensión especial por el contexto y la rivalidad entre la Academia y el Rojo.