La furiosa reacción de Flavio Azzaro tras el empate de Racing en el clásico ante Independiente: "Es increíble"

“ Es increíble en lo que han convertido a Racing . Increíble. Año tras año, cuando jugamos contra Independiente, si me pongo a buscar las reacciones, armo un compilado de siete u ocho veces habiendo dicho lo mismo”, expresó Flavio Azzaro en su canal de YouTube, tras el empate 1-1 en el clásico de Avellaneda. El periodista, que suele llevar a cabo reacciones luego de los encuentros, manifestó su indignación por el presente de la Academia y cuestionó el rumbo futbolístico e institucional de la entidad.

“Este es el peor Independiente que vi. Claro, el tema es que este es el peor Racing que vi también . Puede aplicar tranquilamente”, sostuvo el comunicador, fanático del elenco que comanda Chirola Romero, que comparó la actualidad del equipo con algunas de sus etapas más difíciles de las últimas décadas. “Si la comparación es llevarlo a los peores momentos de los últimos treinta y pico de años, ya habla de que tranquilamente este puede ser uno de los peores”, agregó.

El dueño del canal de streaming Azz también apuntó directamente contra el presidente del club, Diego Milito, a quien responsabilizó por la conformación del plantel y los resultados. “Cuando mirás para adentro te das cuenta de que Racing tiene un presente muy triste y un futuro que me preocupa casi tanto o más que el presente”, afirmó. Y, al referirse al dirigente, fue contundente: “Responsable Milito, de todo el responsable Milito”. Sobre el final, reclamó una autocrítica y lanzó: “Si ven que no les da, muchachos, casen los trapos y despacito bórrense”.

Un empate que no les sirvió a ninguno de los dos

El análisis se produjo después de un clásico que terminó 1-1 en el Cilindro, con un tiempo favorable para cada equipo. El local había logrado ponerse en ventaja antes del descanso, pero el Rojo mejoró en el complemento y alcanzó la igualdad desde el punto penal. El resultado dejó disconformes a los hinchas locales, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra los futbolistas, antes de dirigir sus insultos hacia Milito.

El encuentro también estuvo atravesado por una acción polémica a los seis minutos, cuando Juan Barinaga le pegó una patada en el pecho a Maximiliano Meza. El árbitro Facundo Tello sancionó la infracción con tarjeta amarilla, una decisión que provocó reclamos y abrió el debate sobre una posible expulsión. La jugada marcó uno de los momentos más discutidos de la tarde, en un partido cargado de tensión desde el comienzo.

En el primer tiempo, la Academia mostró mayor iniciativa y encontró la ventaja mediante Matías Zaracho. Tras un centro, Maravilla Martínez ganó de cabeza y el mediocampista aprovechó una mala salida del arquero Rodrigo Rey para empujar la pelota sobre la línea. El conjunto local consiguió así capitalizar su mejor momento, mientras el Rojo tuvo dificultades para generar peligro y se fue al descanso en desventaja.

En la segunda mitad, el equipo visitante modificó su postura y encontró el empate después de una infracción dentro del área sobre Meza. El propio volante se hizo cargo de la ejecución y convirtió desde los doce pasos para establecer el 1-1 definitivo. Los de Jadson Viera aprovecharon su reacción para equilibrar el desarrollo, mientras Racing no consiguió sostener la ventaja ante su público.

La igualdad dejó a ambos equipos con necesidades en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. Independiente alcanzó los 19 puntos y sigue ubicado en zona de clasificación a los playoffs, mientras Racing acumula 12 unidades y no pudo acercarse a los puestos de acceso. Tras el pitazo final, el malestar de los hinchas locales se hizo evidente con el cántico “que se vayan todos” y los insultos dirigidos al presidente, en una despedida que reflejó el descontento por la campaña.