Racing e Independiente se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda: hora, formaciones y TV

El clásico de Avellaneda será el plato fuerte de la jornada del domingo en el Torneo Clausura 2026.

Racing e Independiente se enfrentan en medio del mal momento de ambos equipos.

Racing recibirá este domingo a Independiente , por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol , en la que será una nueva edición del Clásico de Avellaneda .

El encuentro, que está programado para las 14:45, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón , más conocido como el " Cilindro de Avellaneda " y se podrá ver a través de TNT Sports y ESPN Premium . El árbitro designado fue Facundo Tello , mientras que en el VAR estará Germán Delfino .

Racing llega a este encuentro en una muy grave crisis deportiva, ya que tuvo un flojísimo 2026 en el que sufrió unas muy duras eliminaciones tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Sebastián "Chirola" Romero están decimoterceros en la Zona B con solo 11 puntos, por lo que necesitan ganar los cuatro partidos que les restan para soñar con la posibilidad de clasificar a los playoffs.

En la última fecha, la "Academia" cayó 2-0 en condición de local contra Belgrano de Córdoba, que es el último campeón del fútbol argentino.

Independiente, por su parte, está lejos de encontrarse en un gran momento, aunque al menos se mantiene en puestos de playoffs.

Los dirigidos por el brasilero Jadson Viera, que vienen de igualar sin goles contra Talleres en su visita a Córdoba, están séptimos en la Zona A con 18 puntos y una victoria los dejaría con un pie y medio en los playoffs.

El último Clásico de Avellaneda se dio durante el primer semestre del 2026, en el Torneo Clausura, e Independiente se impuso 1-0 como local gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, en un encuentro que es muy recordado por el penal que intentó picar Adrián "Maravilla" Martínez, delantero de Racing.

Las probables formaciones de Racing e Independiente

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Zaracho, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Váldez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas o Facundo Zábala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Luciano Cabral o Matías Abaldo o Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Torneo Clausura

Interzonal - fecha 13

Racing - Independiente

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Germán Delfino

Hora: 14:45.

TV: TNT Sports y ESPN Premium

Así salieron las últimas 10 ediciones del Clásico de Avellaneda

En el corto plazo se pudo observar una gran paridad entre ambos equipos, ya que en los últimos 10 partidos Racing ganó en solo tres ocasiones, mientras que Independiente se impuso la misma cantidad de veces y empataron las cuatro restantes.

Liga Profesional 2021: Independiente 1-0 Racing

Copa de la Liga 2022: Independiente 1-2 Racing

Liga Profesional 2022: Racing 1-0 Independiente

Liga Profesional 2023: Independiente 1-1 Racing

Copa de la Liga 2023: Racing 0-2 Independiente

Copa de la Liga 2024: Independiente 0-1 Racing

Liga Profesional 2024: Racing 0-0 Independiente

Torneo Apertura 2025: Independiente 1-1 Racing

Torneo Clausura 2025: Racing 0-0 Independiente

Torneo Apertura 2026: Independiente 1-0 Racing

Triunfos de Racing: 3

Triunfos de Independiente: 3

Empates: 4