Los elevados precios de las entradas para ver a River en Mar del Plata un jueves

El Millo viene de perder el Superclásico dejando una pobre imagen y necesita la victoria en el cierre de la etapa regular.

Acompañar a River en Mar del Plata no será precisamente barato. Los hinchas que quieran estar presentes este jueves ante Aldosivi , por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, deberán desembolsar $100.000 por una entrada popular y $140.000 por una platea. Valores elevados para un partido que se jugará a las 15, en plena jornada laboral, y en un escenario que está lejos de ofrecer las mejores condiciones.

El encuentro se disputará en el estadio José María Minella , donde el Millonario contará con 10.000 localidades para sus simpatizantes: 6.000 populares y 4.000 plateas. La venta comenzó este martes y se realiza exclusivamente de manera online, a través de la plataforma Fever. No habrá expendio para visitantes en las boleterías el día del partido.

La cifra de entradas disponibles promete una importante presencia de hinchas de River en la ciudad balnearia. Sin embargo, el entusiasmo por acompañar al equipo choca con una realidad difícil de esquivar: ver fútbol en vivo se convirtió en un gasto cada vez más difícil de afrontar , incluso cuando se trata de una de las instituciones más convocantes del país.

Un precio que no se condice con el contexto

El valor de la popular, que alcanza los 100.000 pesos, resulta especialmente llamativo por las condiciones en las que se disputará el encuentro. No se trata de una final ni de una definición por un título. River visitará a Aldosivi en el cierre de la fase regular, con la necesidad de sumar para asegurar el cuarto puesto de la Zona B y llegar a los octavos de final con la ventaja de definir en casa.

A eso se suma un horario poco amigable para el público que debe viajar desde otras ciudades o incluso desde distintos puntos de Mar del Plata. El jueves a las 15 obliga a muchos hinchas a reorganizar su jornada laboral, pedir permisos o directamente resignar la posibilidad de estar en la cancha.

Y el costo no termina en la entrada. Para quienes se trasladan desde Buenos Aires o el interior, el viaje, la comida y otros gastos convierten la experiencia en una inversión considerable. Una popular de $100.000 es apenas el comienzo de una cuenta que puede crecer rápidamente.

El Minella, otro punto de discusión

El escenario también forma parte del debate. El José María Minella, inaugurado en 1978 y con capacidad para más de 35.000 espectadores, es uno de los estadios históricos del fútbol argentino. Pero su estado actual está lejos de acompañar los valores que se cobran por una entrada.

El deterioro de distintos sectores, los problemas de mantenimiento y las deficiencias de infraestructura son parte de una discusión que se arrastra desde hace tiempo. La situación del estadio quedó expuesta en distintas oportunidades y su recuperación aparece como una necesidad para una ciudad que recibe partidos de primera división y eventos deportivos de importancia.

El Minella, convertido en un basural a cielo abierto. En este estadio se jugaba siempre. Los clubes de Mar del Plata lo utilizaban gratis, porque Mar del Plata es la casa de los marplatenses. Había torneos de verano todos los años. También venía la Selección Nacional. La tribuna techada estaba habilitada y sin riesgos.Pero después vinieron ellos y, con ellos, el abandono. Montenegro no tenía un estadio así en San Isidro. Por eso no supo cómo cuidarlo.Pero no lo hizo solo. Lo acompañó, y lo acompaña, una mayoría de 14 votos libertarios y filolibertarios. Con ellos, entregó el estadio a una empresa fantasma, sin capital ni inversión.Tenemos mucho por hacer los marplatenses para recuperar nuestra ciudad y su patrimonio. — Eva Ayala (@evayala) November 1, 2026

En ese contexto, cobrar hasta 140.000 pesos por una platea genera una pregunta inevitable: ¿qué experiencia se le ofrece al espectador a cambio de semejante desembolso?

El precio de una entrada no depende únicamente del estado del estadio, pero la comodidad, la seguridad y las condiciones generales del espectáculo también forman parte de lo que paga el público. Cuando esos aspectos no están a la altura, la relación entre costo y servicio queda bajo cuestionamiento.

River convoca, pero el bolsillo tiene un límite

La expectativa por la presencia del Millonario en Mar del Plata es grande. River tendrá una importante cantidad de localidades disponibles y seguramente contará con un acompañamiento numeroso, como ocurre cada vez que juega fuera de Buenos Aires.

Pero la convocatoria no debería funcionar como una excusa para fijar valores que dejan a buena parte de los hinchas afuera. La pasión no puede ser el argumento para cobrar cualquier precio.

En un fútbol que depende cada vez más de sus espectadores, el acceso a la cancha debería ser una preocupación central. Mucho más cuando se trata de un partido en un día laboral, en un horario complicado y en un estadio que necesita mejoras urgentes.

River y Aldosivi jugarán este jueves a las 15, en el Minella, por la última fecha de la fase regular del Clausura. Para los hinchas que quieran acompañar al equipo de Núñez, la propuesta tendrá un costo de $100.000 por una popular o $140.000 por una platea.

Una cifra que, en medio de las dificultades económicas y con las condiciones del escenario marplatense, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede a River: cuánto cuesta hoy ser hincha y hasta dónde puede llegar el bolsillo para seguir al equipo.