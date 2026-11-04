Nico Paz emocionó a todos y le dedicó su gol al futbolista fallecido Jesús de Miguel: el video

El argentino brilló con un tanto y dos asistencias en el 9-1 del Como ante Lens y mostró una remera en homenaje al delantero de Tenerife.

Nico Paz volvió a ser protagonista en la Champions League , pero esta vez su actuación quedó atravesada por un gesto que fue más allá de lo deportivo. El argentino convirtió uno de los goles en la histórica goleada 9-1 del Como ante Lens y, durante el festejo, mostró una remera con la imagen de Jesús de Miguel , el futbolista del Tenerife que murió después de un fuerte choque durante un partido.

El homenaje se produjo después del 3-0 parcial . Paz tomó la camiseta, la levantó frente a las tribunas y la exhibió durante algunos segundos antes de regresar al campo. La escena fue seguida por los hinchas y rápidamente comenzó a circular en redes sociales .

¡¡GOLAZO Y FESTEJO ESPECIAL!! Nico Paz no perdonó al arquero de Lens para plasmar el 3-0 de Como y le dedicó el gol a Jesús de Miguel Alameda, jugador que falleció en las últimas horas en Tenerife, club donde jugó su papá. Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus

Aunque no llegaron a conocerse personalmente, la historia de Paz tiene un vínculo directo con Tenerife. El futbolista nació en la isla cuando su padre, Pablo Paz, jugaba en el club español, una relación que mantuvo con el paso de los años. Horas antes del partido, el mediocampista ya había expresado su pesar por la muerte de De Miguel en su cuenta de Instagram.

“No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, escribió el jugador argentino antes de disputar el encuentro de Champions.

Una actuación decisiva en la goleada del Como

En lo estrictamente futbolístico, Paz volvió a tener una actuación determinante para el equipo dirigido por Cesc Fàbregas. El argentino marcó un gol y repartió dos asistencias en el contundente 9-1 como visitante frente al Lens, en una noche que también tuvo como figura a Anastasios Douvikas, autor de un hat-trick.

El resultado se convirtió en la mayor goleada conseguida por un equipo italiano en la historia de la Champions League. Además de Paz y Douvikas, también marcaron Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y Matteo Papaccioli, mientras que Ruben Aguilar convirtió el único tanto del conjunto francés.

Paz, una de las piezas principales del Como, volvió así a destacarse en el torneo europeo y coronó su producción con una dedicatoria que tuvo una fuerte repercusión.

Qué ocurrió con Jesús de Miguel

Jesús de Miguel murió después de sufrir un grave accidente durante el partido entre Tenerife y Andorra. El delantero fue a disputar una pelota aérea y chocó violentamente con el arquero Jesús Owono, que había salido a interceptar la jugada.

El impacto dejó al futbolista inconsciente sobre el césped y obligó a una rápida intervención del personal médico. Después de ser estabilizado dentro del campo, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en terapia intensiva.

El árbitro Pérez Hernández expulsó al arquero de Andorra y decidió suspender el encuentro luego del incidente. Los hinchas presentes despidieron a De Miguel con un aplauso mientras era retirado del estadio.

La muerte del delantero generó una fuerte conmoción en el fútbol español y especialmente en Tenerife. En ese contexto, el homenaje de Nico Paz durante una noche histórica de Champions adquirió un significado especial y convirtió su festejo en una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Los otros resultados de la jornada de Champions League

Además de la histórica goleada del Como, la fecha dejó varios partidos destacados. Real Madrid mantuvo su puntaje ideal al vencer 3-2 al AEK Atenas en Grecia con un gol de Federico Valverde sobre el final, mientras que Fenerbahçe sorprendió al derrotar 3-2 a Liverpool en Estambul y le quitó el invicto al conjunto inglés.

Manchester City también ganó 3-2 como visitante frente al RB Leipzig, con Erling Haaland como autor del gol decisivo, y Arsenal superó 2-1 al Slavia Praga en República Checa.

En los restantes encuentros, Borussia Dortmund derrotó 2-1 a Real Betis, Porto goleó 4-1 a Napoli, Club Brujas venció 2-1 a PSV como visitante y Viking se impuso 4-1 ante Sabah.