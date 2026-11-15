El blooper del año: el insólito gol en contra de un arquero en el ascenso que se transformó en viral

Ezequiel Bacher fue el protagonista de la jugada de la que se habló todo el fin de semana en las redes sociales.

Ezequiel Bacher quedó en el centro de una de las jugadas más insólitas del fútbol de ascenso durante el partido entre Comunicaciones y Arsenal de Sarandí por el Reducido de la Primera B. El arquero del conjunto de Agronomía protagonizó un blooper a los tres minutos que terminó con la pelota dentro de su propio arco y le permitió al equipo visitante ponerse en ventaja sin necesidad de generar una situación de peligro.

El episodio ocurrió en el estadio Alfredo Ramos y sorprendió tanto a los futbolistas como a los hinchas que estaban en las tribunas. Bacher tenía el balón controlado dentro de su área y disponía de tiempo para decidir cómo continuar la jugada. Sin embargo, cuando intentó reiniciar el juego con las manos, el lanzamiento terminó tomando una dirección inesperada y cruzó la línea de su propio arco.

La acción no fue consecuencia de un remate rival, un rebote o una presión de los delanteros del Arse. El guardameta tenía la pelota en su poder y buscaba entregársela a un compañero, pero el error convirtió una salida que parecía rutinaria en un gol en contra. Durante algunos segundos, los jugadores visitantes tardaron en reaccionar y comprender que acababan de ponerse arriba en el marcador por una equivocación del adversario.

"Están matando al fútbol"



Por el "insólito" gol en contra que se hace el arquero de Comunicaciones ante Arsenal. pic.twitter.com/GLUJlcKPXK — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

El tanto modificó el desarrollo de un encuentro correspondiente a una instancia decisiva del campeonato. Comunicaciones recibió el golpe prácticamente desde el comienzo y tuvo que afrontar el resto del partido en desventaja. Aunque el equipo de Agronomía intentó recuperarse, los del Viaducto terminaron imponiéndose por 3-2 y se llevaron una victoria que le permitió avanzar en el Reducido de la Primera B.

Las imágenes del blooper se difundieron rápidamente en las redes sociales y la maniobra fue señalada como una de las equivocaciones más llamativas de la temporada. La particularidad del episodio estuvo en que el gol llegó cuando el partido apenas había comenzado y sin que el conjunto de Sarandí hubiera intervenido directamente en la jugada. El protagonista involuntario fue Bacher, que quedó expuesto por una acción difícil de explicar.

El increíble antecedente entre Comunicaciones y Atlanta

El error también recordó un antecedente prácticamente idéntico que había tenido como protagonista a otro arquero de Comunicaciones. Según recordó el periodista estadígrafo Silvio Maverino, en una publicación de El Gráfico, el club de Agronomía había atravesado una situación similar el 8 de julio de 2015, cuando enfrentó a Atlanta por la misma categoría.

Me vuelvo loco, es el mismo gol que se hizo Cervetti hace unos años TAMBIÉN ATAJANDO PARA COMUNICACIONES. https://t.co/thBAahov5V pic.twitter.com/0lyLehq1Cx — (@Pablidios1918) November 14, 2026

En aquella oportunidad, Rodrigo Cervetti intentó salir jugando desde su área y terminó introduciendo la pelota en su propio arco. La equivocación abrió el camino para una derrota por 5-0 frente al conjunto de Villa Crespo, que por entonces peleaba en los primeros puestos de la tabla. Lucas Mancinelli convirtió dos tantos, mientras que Nahuel Fernandes Silva y Emiliano Bonfiglio también marcaron en aquel encuentro.