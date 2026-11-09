Pánico en las alturas: un ascensor cayó desde un noveno piso y dos mujeres resultaron gravemente heridas

En el elevador viajaban ocho personas, entre ellas dos nenes. El episodio obligó a desplegar un operativo de emergencia.

El ascensor se desplomó en un edificio ubicado sobre la calle Belgrano al 4700, frente al Parque Federal, en Santa Fe.

Un ascensor se desplomó desde un noveno piso en Santa Fe y provocó un grave accidente en un edificio residencial. El episodio ocurrió el domingo por la noche y generó alarma entre los vecinos, que alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar el impacto.

El hecho tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre la calle Belgrano al 4700, frente al Parque Federal. La caída del elevador movilizó a los equipos de asistencia , que acudieron al lugar para atender a las personas que se encontraban en su interior y evaluar las consecuencias del siniestro.

En el ascensor viajaban ocho personas: seis adultos y dos nenes. Como consecuencia del impacto, dos mujeres sufrieron fracturas graves y debieron recibir atención médica. Las circunstancias que provocaron el desplome todavía deberán ser establecidas.

Según informó el Diario UNO de Santa Fe, los vecinos del edificio alertaron al 911 tras escuchar el estruendo y los pedidos de auxilio de quienes habían quedado atrapados.

El operativo de rescate y la atención médica

En el lugar, se presentaron oficiales del Comando Radioeléctrico, efectivos de la Comisaría 5°, bomberos zapadores y médicos del SIES 107. Los equipos lograron rescatar a las ocho personas: cuatro mujeres de 67, 42, 40 y 41 años; dos hombres de 76 y 39 años; un nene de un año y 11 meses, y una nena de 10 años.

Los médicos revisaron a todos en el lugar. De acuerdo con el medio citado, la mujer de 67 años sufrió una fractura expuesta de pilón tibial izquierdo —el extremo inferior de la tibia junto al tobillo— y una fractura de tobillo derecho. Debido a la gravedad de las heridas, fue operada en el servicio de Traumatología. En tanto, la mujer de 41 años sufrió una fractura de pilón tibial izquierdo.

Las seis personas adultas fueron trasladadas al hospital José María Cullen, donde recibieron asistencia médica por las lesiones sufridas durante la caída del ascensor. En tanto, los dos menores fueron derivados al hospital de Niños Orlando Alassia para ser evaluados y atendidos por los profesionales de guardia.

El operativo sanitario se organizó luego del accidente, que obligó a intervenir a los equipos de emergencia para rescatar a los ocho ocupantes del elevador y garantizar su traslado a los centros de salud.

Tras el siniestro, el equipo de rescate dispuso el aislamiento del sector para preservar el lugar hasta la llegada de las autoridades judiciales. La fiscal de Flagrancia en turno, Valeria Nittoli, ordenó en un primer momento la intervención de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar adelante los peritajes correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el desplome. Sin embargo, pasada la medianoche, modificó esa disposición y encargó a los propios oficiales que habían intervenido en el procedimiento la realización de la inspección ocular, el croquis y el registro fotográfico del edificio.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 5ta de la Unidad Regional I, que deberá avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y determinar las posibles causas de la falla del ascensor.