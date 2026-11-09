El papa León XIV en la UCA: duras advertencias sobre la economía, el trabajo y la inteligencia artificial

Se reunió con empresarios, sindicalistas, trabajadores y representantes académicos. Cuestionó los modelos económicos que ponen en riesgo la dignidad humana.

El papa León XIV volvió a poner el foco en la situación económica y laboral durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). En su discurso, insistió en que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía" y desarrolló una serie de reflexiones sobre el desempleo, la inteligencia artificial, la explotación laboral y la crisis ecológica.

Ante empresarios, sindicalistas, movimientos populares y miembros de la comunidad académica, el Pontífice retomó conceptos de sus antecesores Francisco y San Juan Pablo II para plantear la necesidad de construir un modelo de desarrollo que tenga como prioridad la dignidad humana. También advirtió sobre los riesgos de las nuevas tecnologías y respaldó los reclamos de inclusión social bajo la consigna de las tres T: tierra, techo y trabajo.

Estos fueron los ocho principales temas que abordó León XIV durante su discurso en la UCA:

1. El trabajo como parte de la creación de Dios

León XIV abrió su discurso con una reflexión sobre el valor del trabajo y su dimensión humana y espiritual. Retomó las enseñanzas de San Juan Pablo II y sostuvo que el trabajo permite al hombre participar de la obra creadora de Dios y contribuir a la construcción de la sociedad.

2. La economía debe estar al servicio de las personas

El Pontífice volvió a plantear uno de los conceptos centrales de su mensaje: «La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía». En ese sentido, puso el foco en la dignidad humana y cuestionó los modelos económicos que concentran el poder y convierten el trabajo en una herramienta de explotación.

3. El desempleo como una amenaza a la dignidad humana

El Papa advirtió que la falta de trabajo no representa solamente la pérdida de un ingreso económico, sino que también afecta la posibilidad de las personas de desarrollarse, aportar a la sociedad y construir vínculos. Retomó las palabras de Francisco sobre el empleo como una dimensión irrenunciable de la vida social.

4. Inteligencia artificial y automatización: la amenaza sobre los puestos de trabajo

León XIV alertó sobre los riesgos de incorporar nuevas tecnologías sin una regulación adecuada. Advirtió que la inteligencia artificial y la automatización pueden poner en peligro numerosos empleos y reclamó que la técnica esté subordinada a la ética. «El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano», planteó.

5. Las tres T: tierra, techo y trabajo

El Pontífice retomó una de las principales consignas impulsadas por Francisco y respaldó los reclamos de los movimientos populares, los trabajadores informales, cartoneros, campesinos y artesanos. Destacó la organización comunitaria como una forma de construir soluciones y reclamar inclusión social.

6. La crisis ecológica y los modelos de desarrollo

León XIV recuperó el concepto de ecología integral de Francisco y cuestionó los modelos económicos que generan beneficios para algunos sectores mientras trasladan los costos ambientales y sociales a las comunidades más vulnerables. También alertó sobre el uso irresponsable de los recursos naturales y sus consecuencias para las próximas generaciones.

7. El poder económico y la explotación laboral

El Papa advirtió sobre los riesgos de un sistema en el que el dominio de unos pocos termina condicionando al conjunto de los trabajadores. Señaló que las transformaciones económicas y tecnológicas no deben dejar de lado los derechos laborales ni convertir el trabajo en un escenario de conflicto y desigualdad.

8. Un llamado a superar el individualismo y construir una cultura del encuentro

En el cierre, León XIV convocó a fortalecer la colaboración entre los distintos sectores de la sociedad. Cuestionó «el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista» y pidió construir un modelo de desarrollo humano integral, basado en la solidaridad y la participación colectiva.