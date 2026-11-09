León XIV se reunió en privado con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en Argentina

El encuentro, que duró más de una hora, no figuraba en la agenda pública pero sí estaba contemplado en la gira por Sudamérica.

Antes de continuar con su agenda oficial en Buenos Aires, el papa León XIV se reunió en la Nunciatura Apostólica con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero e instituciones eclesiásticas de la Argentina. El encuentro no figuraba en el programa público de la visita, pero sí estaba contemplado dentro de la gira por Sudamérica, según confirmó la Santa Sede.

Las víctimas fueron presentadas por la Iglesia argentina. El encuentro duró más de una hora y, según el comunicado oficial, el Papa conversó de manera individual con cada una de ellas, escuchando sus palabras, sus historias y sus propuestas para fortalecer los caminos de sanación dentro de la Iglesia.

Al finalizar, León XIV saludó al grupo en conjunto, les impartió su bendición y les agradeció el encuentro y su testimonio de fe. A través de ellas, el pontífice también quiso hacer llegar su cercanía a todas las demás víctimas con quienes no pudo reunirse, y reafirmó su deseo de "fortalecer los caminos de protección, bondad, acogida y apoyo de la Iglesia".

Una práctica que el Papa sostiene en cada viaje

Los encuentros con víctimas de abusos se han convertido en una marca de los viajes apostólicos de León XIV. La Oficina de Prensa de la Santa Sede anticipó, antes del inicio de la gira por Uruguay, Argentina y Perú, que el Papa repetiría en Latinoamérica lo que ya había hecho en sus recientes visitas a España y Francia.

El comunicado subrayó que estas reuniones "responden al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia, de construir con ellos caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite y de asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano".

La práctica no es nueva en el pontificado moderno. Benedicto XVI se reunió con víctimas de abusos en Estados Unidos en 2008 y luego en Reino Unido, Australia y Alemania. Francisco hizo lo mismo en Chile, Irlanda, Portugal y Bélgica.

Para León XIV, Madrid marcó la primera vez que se reunió con víctimas fuera del Vaticano. Sin embargo, antes ya había recibido a miembros de la junta directiva de Ending Clergy Abuse, a quince sobrevivientes en Bélgica y al irlandés David Ryan, víctima de abusos durante su infancia en un colegio de Dublín.

Cómo sigue la gira papal de León XIV este martes

El Papa León XIV continuará su visita a la Argentina el martes 10 de noviembre con un viaje a Córdoba, una de las principales paradas de su recorrido por el país. La jornada incluirá actividades previstas en la provincia y encuentros vinculados con su misión pastoral.

La tercera jornada de la visita papal tendrá a Córdoba como escenario principal, con una agenda que combinará una celebración religiosa multitudinaria y encuentros con representantes de la Iglesia.

A las 7:30 de la mañana, León XIV viaja a Córdoba, donde aterrizará en el aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00 horas.

A las 10:00 celebrará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y, a las 15:15, se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La elección de Córdoba responde a un criterio federal, ya que su ubicación central facilita la participación de fieles del interior, y al peso eclesiástico de la provincia, donde ejerce su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de la ciudad y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Ese día será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

A las 20:15 horas, ya de regreso a Buenos Aires, participará de la Vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde el pontífice también dará un discurso.