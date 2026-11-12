Un vidrio, un descuido y una frase: el blooper de Gimena Accardi que dio que hablar

Gime Accardi mostró el look que eligió para visitar Olga, pero una imagen dejó al descubierto un inesperado detalle de su pareja.

Gimena Accardi volvió a generar repercusiones en las redes sociales después de compartir una serie de fotografías de su última aparición pública. La actriz quiso mostrar el look que había elegido para asistir a Sería increíble, el programa de Olga, pero una de las imágenes terminó convirtiéndose en protagonista por un detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores.

La publicación tuvo como escenario una ventana y una pose frente al vidrio que, sin que ella lo pasara por alto, terminó revelando mucho más de lo esperado. Lejos de borrar la fotografía o evitar los comentarios, la artista decidió tomarse la situación con humor y hacer una divertida aclaración.

En la imagen, Gimena aparece posando frente a una ventana mientras su pareja, el músico Seven Kayne, se encarga de tomarle la fotografía. Sin embargo, el vidrio funcionó como un espejo y dejó ver lo que sucedía detrás de cámara.

En el reflejo se podía observar al cantante sin remera y con parte del pantalón bajo, un detalle que rápidamente captó la atención de quienes vieron la publicación. La propia actriz no dejó pasar la situación y decidió hacer referencia al descuido a través de sus historias de Instagram. Con picardía, escribió sobre la imagen: “Me distraje con el fotógrafo, perdón”. El comentario acompañó el tono descontracturado de la publicación y dejó en evidencia que Accardi había advertido perfectamente lo que se veía en el reflejo.

La relación de Gimena Accardi y Seven Kayne

La actriz había asistido al ciclo de Olga junto al músico, con quien comenzó una relación que despertó curiosidad entre sus seguidores. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, ambos fueron compartiendo algunos momentos de su vínculo en las redes sociales, donde sus apariciones generan comentarios y repercusiones.

Esta vez, una fotografía que tenía como objetivo mostrar un outfit terminó convirtiéndose en una divertida anécdota protagonizada por los dos. Con una sola frase, Gimena logró transformar un inesperado detalle en uno de los momentos más comentados de su publicación.