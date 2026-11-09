Gimena Accardi rompió el silencio sobre su relación con Seven Kayne y habló sobre la diferencia de edad.

La actriz respondió a los cuestionamientos que recibe por la diferencia de edad que tiene con el músico.

La actriz Gimena Accardi habló sobre las críticas que recibe por su relación con el artista de trap, Seven Kayne , y respondió a los cuestionamientos por la diferencia de edad entre ambos.

Durante una entrevista, la actriz de 41 años se refirió a los comentarios que suelen aparecer cada vez que se habla de su romance con el cantante, que tiene 27, y apuntó contra la mirada desigual que existe cuando una mujer está en pareja con alguien más joven.

La charla se dio en Agarrate Catalina, el ciclo de Catalina Dlugi en La Once Diez, cuando la periodista le señaló que, por tratarse de una mujer, muchas personas habían puesto el foco especialmente en la edad de su novio. “Todo lo que puedan achacarnos van a estar achacándonos. El famoso patriarcado”, respondió Gime Accardi .

Por otro lado, dejó en claro que la edad nunca fue un inconveniente dentro de la relación. “Nunca fue un tema, no es un tema”, aseguró. Y comparó los cuestionamientos que recibe con una situación que, según planteó, históricamente estuvo naturalizada cuando se trata de parejas conformadas por hombres mayores y mujeres más jóvenes. “Toda la vida, aparte los tipos de 40 salieron con mujeres de 25”, señaló durante la entrevista.

Además, destacó el recorrido personal y laboral de Seven Kayne. “Es una persona de 27 años, bastante adulta y muy madura. Es una persona que trabaja desde que tiene 18 años, que vive solo desde que tiene 18 años, que es súpermaduro, súper inteligente”, explicó. Por último, Accardi se refirió a cómo viven el vínculo en la intimidad y sostuvo que la diferencia de edad no es algo que influya en su cotidianidad. “Sinceramente, jamás sentimos la diferencia de edad en el día a día”, concluyó.

Su mirada sobre los tratamientos estéticos

Gimena Accardi mostró en sus redes sociales el tratamiento estético que se realizó para cuidar su piel y aprovechó la ocasión para compartir una reflexión sobre el paso del tiempo. A los 41 años, aseguró que no busca aparentar una edad menor y remarcó que se siente plenamente cómoda con la etapa de la vida que atraviesa.

Desde un consultorio, compartió imágenes del procedimiento y explicó que antes de comenzar tuvo que esperar a que hiciera efecto la anestesia. Mientras estaba en la camilla, decidió hablar sobre su relación con los tratamientos estéticos y aclarar cuál es su objetivo. “Me puse reflexiva y quiero dar este mensaje que me parece interesante, y es que yo me hago estos tratamientos porque me gusta que mi piel luzca bien, luzca sana, sin manchas y sin marcas de acné”, explicó.

En ese sentido, fue contundente al diferenciar el cuidado de la piel de la intención de intentar borrar las huellas del paso del tiempo. “Trabajo con mi imagen, pero no me hago estos tratamientos para aparentar menos edad, no me interesa eso”, sostuvo. La actriz también reivindicó su edad y dejó un mensaje para las mujeres más jóvenes. “Tengo 41 y me encanta tenerlos; de hecho, entre nosotras, es la mejor edad”, aseguró.

“Está bueno que ese sea el mensaje, que las de veintipico no tengan miedo de llegar a los 40 porque se puede llegar luciendo una buena piel, con buena alimentación, hidratándote, haciendo deporte y con un ayudín con el láser que no viene nada mal”, agregó.