La conductora de televisión compartió un extenso escrito donde aclaró su postura y confirmó si asistió o no a la polémica carpa con acceso restringido. Qué dijo.

Fuerte descargo de Florencia de la V tras la polémica por la Misa del Papa León XIV: ¿fue al VIP?

Ni la visita del papa León XIV a suelo argentino pudo escapar a la polémica : la aparición de una carpa VIP en la primera misa que brindó el sumo pontífice en el barrio porteño de Palermo, a la cual asistieron reconocidas figuras del espectáculo, políticos y empresarios de alto nivel, desató una ola de críticas.

En medio de una cataráta de nombres de suma relevancia, desde referentes de la farándula como Pampita Ardoahin y hasta la ex primera dama Zulemita Menem, la conductora Florencia de la V quedó marcada por el hecho debido a que fue una de las figuras señaladas como asistente a ese recinto donde hubo comida de lujo y detalles que se distanciaron de las vivencias que tuvieron la mayoría de los fieles.

En un fuerte descargo hecho en sus redes sociales, Flor rompió el silencio, contó cuáles fueron los motivos por los que aceptó la invitación y reveló si asistió o no a la carpa. En el mismo compartió el extenso descargo que compartió en un medio de comunicación.

Qué dijo Flor de la V sobre el escándalo

"El lunes pasado presencié la misa que dio el Papa en Palermo, un acontecimiento que generó debate y conversación pública, no solo por las palabras de León XIV, sino también por la organización y los invitados", comenzó diciendo en su relato.

Luego, explicó los motivos por los que asistió al evento para disfrutar la visita del papa: "Como persona de fe, no lo dudé ni por un segundo. Lo único que consulté fue si podía ir con mi familia. Se trataba de un acontecimiento histórico y me sentí profundamente honrada de que me hubieran tenido en cuenta".

Luego, se despegó del escándalo por la carpa con acceso restringido: "Fui en calidad de invitada, es cierto, pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP". Sin embargo, dejó en claro: "Soy consciente de que ser una figura pública otorga privilegios", admitió.

"Pero reducir lo que vivimos a una simple invitación sería desconocer el verdadero significado de nuestra familia ahí", explicó y luego agregó: "Para alguien como yo, que lleva toda una vida defendiendo los DDHH y que entiende que ningún gesto es ajeno a la política, esta invitación tiene una dimensión mucho más profunda".

Luego, cerró con una reflexión: "Que una familia diversa como la nuestra tenga un lugar en una celebración de la Iglesia católica en nuestro país no es un detalle menor".

El posteo de Marcela Tinayre tras ser señalada como una invitada VIP a la misa de León XIV

La carpa VIP en el marco de la primera misa oficial del papa León XIV en el Monumento a los Españoles desató una ola de versiones que involucró a Marcela Tinayre.

La hija de Mirtha Legrand apareció en una lista de invitados VIP a lo que fue el encuentro del sumo pontífice con sus fieles. Sin embargo, la conductora puso paños fríos a la situación y este miércoles decidió romper el silencio y aclarar lo ocurrido.

"Ante la circulación de versiones y listas periodísticas que mencionan mi supuesta presencia en una carpa VIP durante la histórica misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo", escribió Tinayre en una placa con fondo negro y letras blancas. "Quiero ser absolutamente clara y categórica: no estuve en ningún sector ni carpa VIP", remarcó sin vueltas y aclaró que asistió caminando junto a una amiga a la que mencionó como "Belén E."

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En la misma publicación compartió un video donde se graba a modo selfie caminando por Figueroa Alcorta en dirección al encuentro. "Vamos a ver cómo es la entrada", dijo en el clip que muestra como prueba para desmentir las versiones de que formó parte de las invitadas VIP. Sin embargo, en el video reconoció que fue invitada a participar de la misa aunque no como "vip".

Para sumar más pruebas y frenar con las acusaciones, Marcela mostró en un tercer video la distancia que tenía del altar donde se desarrolló la misa con los fieles.