Las últimas semanas no fueron fáciles para Guido Kaczka . Sus ausencias en distintos compromisos laborales habían despertado interrogantes, mientras mantenía un perfil reservado sobre la situación personal que atravesaba.

Finalmente, el conductor, decidió compartir con sus compañeros y oyentes el motivo de ese alejamiento. En una emotiva intervención en No Está Todo Dicho, el conductor habló del fallecimiento de su mamá, Susana , y relató cómo fueron los últimos días acompañándola durante su enfermedad.

Al comenzar su relato, Guido explicó que había intentado combinar sus responsabilidades laborales con el acompañamiento a su madre, quien atravesaba un delicado problema de salud. La mujer falleció el sábado en el Hospital Italiano: “Venía de manera intermitente al trabajo porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad, y falleció antes de ayer ”, arrancó Guido en La 100.

Conmovido por la situación, también habló de los sentimientos que aparecen cuando un ser querido atraviesa una enfermedad y ya no hay certezas sobre lo que puede suceder: “Esperábamos que no pase, pero también no querés que sufra más la persona que vos querés. Va pasando la vida como flashes, ves el trabajo de los médicos... Seguro nos pase a todos parecido. Cuando tenés hijos te hacen preguntas para lo que no tenés explicación”, expresó.

La reflexión de Guido Kaczka sobre la muerte de su mamá

Durante la conversación, el conductor reconoció la impotencia que sintió frente a la situación y compartió una comparación inesperada que lo ayudó a encontrar cierta aceptación: recordó a Lionel Messi y la muerte de su papá: “Tenés sentimientos de impotencia muy grandes... Me ayudó otra vez Messi, porque pensé en él y en su papá. Y pensé ‘Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera’. Y algo de eso me aliviaba, porque entonces... Aceptás que la vida es así”.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Guido hizo una pausa para leer una frase que lo había acompañado durante esos días: “Después de un tiempo uno aprende sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma”, expresó con la voz quebrada. Luego continuó con otro fragmento cargado de significado: “Uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. (...) Uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar que alguien le traiga flores”.

El último mensaje de Guido Kaczka tras la pérdida de su mamá

Antes de terminar, el conductor recordó las enseñanzas que recibió de Susana y dejó en claro que, incluso en medio del dolor, continúa aprendiendo a transitar esta nueva etapa de su vida: “Mi mamá me enseñó un montón de cosas, aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá, aprendiendo con ustedes”, cerró Guido Kaczka, visiblemente afectado por la pérdida.