El recorrido de Diego con la camiseta albiceleste, tanto como jugador como entrenador, recupera imágenes de aquel 25 de noviembre de 2020 que conmocionó al país.

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona , la Selección argentina volvió a rendirle homenaje con un emotivo video que recorre distintos momentos de su historia con la camiseta albiceleste. La publicación fue difundida este miércoles 25 de noviembre a través de las redes sociales oficiales de AFA y estuvo acompañada por un mensaje que resume la vigencia del Diez: “Una huella que el tiempo no borra” .

El material audiovisual repasa el vínculo de Maradona con la Selección, desde sus años como futbolista hasta su etapa como director técnico.

También incluye imágenes de aquel 25 de noviembre de 2020 , cuando la noticia de su fallecimiento, a los 60 años, sacudió al fútbol argentino y generó una conmoción que atravesó fronteras.

El homenaje estuvo acompañado por una carta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que destacó la dimensión de una figura cuyo legado excede los resultados y las estadísticas. “A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte”, expresó la entidad.

El texto también recordó el lugar que ocupa Diego en la historia de la Selección y su protagonismo en la conquista del Mundial de México 1986, cuando alcanzó la cima del fútbol mundial y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina.

Los números de Maradona con la Selección argentina

Durante su etapa como jugador del seleccionado nacional, Maradona disputó 91 partidos y convirtió 34 goles. Su nombre quedó asociado para siempre a la Copa del Mundo de 1986 y el subcampeonato de 1990, pero también a otros momentos, como la conquista de la Copa Artemio Franchi de 1993 y la clasificación para el Mundial 1994 en el repechaje ante Australia.

Aquel recorrido tuvo una segunda etapa desde el banco de suplentes. Diego fue entrenador de la Selección entre 2008 y 2010 y dirigió al equipo en el Mundial de Sudáfrica. Su ciclo terminó después de la derrota por 4-0 ante Alemania en los cuartos de final.

Más allá de los resultados, la AFA puso el foco en la manera en que su figura continúa llegando a distintas generaciones. Para quienes lo vieron jugar, Maradona representa una época inolvidable; para quienes no tuvieron esa oportunidad, sus goles, gambetas y hazañas siguen presentes a través de los videos, las historias familiares y los recuerdos que se transmiten con el paso del tiempo.

“Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario”, señaló el mensaje institucional, que también destacó el valor simbólico de la camiseta número 10 y de aquella consagración en el estadio Azteca.

El homenaje cerró con una definición que sintetiza el lugar que ocupa el Diez en la memoria colectiva: “Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país”.

Seis años después de su muerte, la Selección volvió a recordarlo con imágenes, palabras y una certeza que atraviesa el tiempo: Maradona sigue siendo una presencia ineludible en la historia del fútbol argentino.