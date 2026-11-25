La propuesta se llama “El Diego. De Fiorito a la eternidad” y fue desarrollada por un rosarino.

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona , un desarrollador rosarino encontró una manera diferente de mantener vivo el recuerdo del ídolo argentino: creó un videojuego gratuito que recorre, desde una propuesta lúdica, el camino del Diez desde Villa Fiorito hasta la eternidad.

La iniciativa se llama “El Diego. De Fiorito a la eternidad” y está disponible desde la medianoche de este miércoles 25 de noviembre. Se puede jugar a través del sitio web oficial eldiego.ar y también descargar desde Play Store para dispositivos Android. El acceso es gratuito y está pensado para personas de todas las edades.

El responsable del proyecto es Manuel Leiva , desarrollador rosarino y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic). Según explicó, el objetivo es utilizar la tecnología como una herramienta para recordar a Maradona y rescatar su figura.

“Para nosotros es muy importante utilizar la tecnología como un medio para recordar el paso a la inmortalidad de quien nos impactó en la vida para rescatar esa figura del ídolo por encima del manoseo que sufrió en la última etapa de su vida”, expresó Leiva en diálogo con La Capital.

Cómo es “El Diego. De Fiorito a la eternidad”

El videojuego tiene una estética retro, inspirada en los clásicos arcade y en el conocido dinosaurio de Google que aparece cuando no hay conexión a internet. La mecánica es sencilla: el jugador debe avanzar por distintos escenarios, recolectar monedas y esquivar enemigos.

La versión más completa se encuentra en la página web y se controla únicamente con el mouse. Durante el recorrido aparecen elementos vinculados con la historia y el legado del futbolista. Entre ellos, la Copa del Mundo, que permite alcanzar la inmortalidad dentro del juego, y los corazones, que otorgan una vida adicional.

Las monedas, por su parte, sirven para comprar camisetas y otros recursos. La propuesta cuenta con diferentes etapas, aunque no tiene un final definido: la idea es que el recorrido sea infinito, en sintonía con el concepto de eternidad que inspira el homenaje.

“La idea es que la tecnología sirva para algo y no sólo se trate de resolver problemas”, señaló Leiva. También aclaró que el proyecto no busca apropiarse del legado del Diez, sino ofrecer otra forma de recordarlo y acercar su historia a las nuevas generaciones.

Un homenaje en el sexto aniversario

El lanzamiento coincide con un nuevo aniversario de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Desde entonces, su figura permanece presente en la memoria de los argentinos y en la cultura popular, mucho más allá de los límites del fútbol.

En ese contexto, el videojuego propone un homenaje distinto: transformar algunos de los símbolos más reconocibles de su trayectoria en una experiencia interactiva, gratuita y accesible. Una manera de recordar al futbolista que marcó una época y que, seis años después de su partida, sigue generando nuevas formas de encuentro con su historia.

El proyecto puede jugarse en eldiego.ar y está disponible para celulares Android a través de Play Store.