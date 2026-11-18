GTA VI es uno de los lanzamientos más esperados de la historia de los videojuegos.

Una curiosa disposición de hace casi 30 años generó repercusiones en Rosario: un decreto municipal de 1998 prohíbe la venta y exhibición del videojuego Grand Theft Auto (GTA) y todavía aparece como vigente en los registros oficiales de la ciudad.

Se trata del Decreto N° 14.704 , aprobado por el Concejo Municipal el 21 de mayo de 1998 y promulgado el 13 de julio de ese año por el entonces intendente Hermes Binner . La medida también incluyó al videojuego Postal y estableció restricciones para su difusión en internet y en los denominados cibercafés a los que pudieran acceder menores de edad.

El tema volvió a cobrar notoriedad en medio de la expectativa que genera el lanzamiento de GTA VI , una de las franquicias más populares de la industria gamer. Sin embargo, lo que más llama la atención es que una regulación pensada para otra época tecnológica todavía permanezca en el registro normativo rosarino.

Por qué Rosario prohibió el GTA en 1998

El origen de la medida estuvo relacionado con una publicación periodística del diario La Capital, titulada “Juegos con licencia para matar: Violencia. Dos entretenimientos para computadoras combinan robos, sangre y muerte”.

La nota, publicada el 18 de mayo de 1998, advertía sobre los contenidos violentos de Grand Theft Auto y Postal. A partir de esos argumentos, los concejales de aquel entonces consideraron que ambos títulos podían incentivar conductas delictivas y promover la naturalización de la violencia entre niños y adolescentes.

Así, apenas tres días después de aquella publicación, el cuerpo legislativo local avanzó con la sanción del decreto que estableció restricciones sobre la comercialización y exhibición de los videojuegos.

La disposición también contemplaba la difusión de estos contenidos a través de internet en los llamados cibercafés, establecimientos muy populares durante la década del 90 y principios de los 2000, donde los usuarios podían acceder a computadoras y videojuegos por hora.

Qué dice el decreto que todavía figura vigente

El texto de la normativa establece expresamente la prohibición de vender y exhibir los videojuegos GTA y Postal dentro del ámbito de Rosario. También contempla impedir su propagación en internet en establecimientos a los que pudieran acceder menores de edad.

Un detalle llamativo es que el expediente original contiene un error en el nombre del videojuego: aparece escrito como “Grand Thief Auto”, cuando su denominación correcta es Grand Theft Auto.

La primera entrega de GTA había sido lanzada en 1997 y presentaba una propuesta novedosa para la época: los jugadores podían recorrer ciudades ficticias, robar vehículos y participar de distintas actividades delictivas dentro de un mundo virtual.

Con el paso de los años, la franquicia desarrollada por Rockstar Games se convirtió en un fenómeno mundial y acumuló cientos de millones de copias vendidas.

Por qué la prohibición del GTA ya no se aplica en Rosario

Aunque el decreto continúa figurando como vigente en el registro oficial de la Municipalidad de Rosario, su aplicación práctica quedó prácticamente obsoleta.

La desaparición de buena parte de los cibercafés, el crecimiento de las plataformas digitales y los cambios en las formas de comercialización transformaron por completo el escenario que existía cuando se aprobó la medida.

Actualmente, los videojuegos se adquieren principalmente a través de servicios digitales como Steam, PlayStation Store, Xbox y Epic Games, cuyas operaciones exceden las posibilidades de control de una administración municipal.

Desde el Municipio señalaron que la normativa no fue derogada formalmente y que, en las condiciones actuales, resulta inaplicable.

En paralelo, el tema volvió a instalarse en el Concejo Municipal a partir de un proyecto que propone derogar el Decreto N° 14.704, presentado por el concejal Franco Volpe.

La iniciativa busca dejar sin efecto una disposición que lleva casi tres décadas en los registros oficiales y que refleja una etapa muy diferente de la relación entre la tecnología, los videojuegos y las regulaciones públicas.

Por ahora, la curiosa prohibición sigue apareciendo como vigente en Rosario: una verdadera cápsula del tiempo de la historia gamer de la ciudad.