Hay frases que sobreviven al momento en que fueron pronunciadas y terminan convirtiéndose en parte de la historia. Una de ellas pertenece a Ernesto Cherquis Bialo y tiene como protagonista a Diego Armando Maradona . Con una combinación de lucidez, sensibilidad y una dosis de ironía, el periodista construyó una definición que todavía se recuerda: “Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina” .

La reflexión surgió durante una entrevista en el programa Cada Noche, de la Televisión Pública. El conductor Marcelo Pasetti le propuso un clásico ping pong de nombres y personalidades del deporte. Cherquis Bialo respondió sobre figuras como Ringo Bonavena, Nicolino Locche, Cassius Clay, Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Carlos Reutemann, Carlos Bilardo y César Luis Menotti. Pero cuando llegó el turno de Maradona, dejó de lado las respuestas breves y se tomó más de un minuto para explicar por qué Diego era mucho más que un futbolista.

“¿Cuál? ¿Usted cree Marcelo que hay un Maradona?”, planteó antes de comenzar. “Yo creo que hay muchos. Hay, por lo menos, ocho o nueve Maradonas” , agregó.

A partir de ahí, describió las distintas dimensiones de un hombre atravesado por contrastes, capaz de despertar admiración y rechazo, de protagonizar momentos extraordinarios y también de quedar expuesto por sus contradicciones.

“Hay un Maradona que jugó al fútbol, hay un Maradona que alcanzó la celebridad. Hay un Maradona hijo, que murió cuando murieron sus padres. Hay un Maradona padre, que se reinventa cada día. Hay un Maradona amigo, que va recambiando amistades. Hay un Maradona afectivo y un Maradona sublime. Hay un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal. Hay un Maradona de frases inolvidables, y hay un Maradona cuyas frases es mejor no recordar”, enumeró.

La conclusión fue tan contundente como el recorrido que acababa de hacer: “¡Es la suma de todo eso en un solo hombre! ¡Un genio! ¡Una maravilla! Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso... Y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas".

Cherquis Bialo, una voz autorizada para hablar de Diego

La definición tenía un peso especial por la relación que unió a ambos. Cherquis Bialo acompañó a Maradona desde sus primeros años en Argentinos Juniors y fue testigo de distintos momentos de su carrera. Además, fue el autor de la biografía autorizada del Diez, publicada a comienzos de este milenio bajo el título Yo soy el Diego de la gente.

El periodista murió a los 85 años, pero dejó una obra extensa y una manera particular de contar el deporte. Su descripción de Maradona se convirtió en una de las más compartidas en redes sociales, especialmente después de la muerte del futbolista, el 25 de noviembre de 2020.

En aquellos días, Cherquis también había reflexionado sobre el lugar que ocuparía Diego en la historia. “El que murió fue un jugador de fútbol, que le deja lugar ahora al segundo Gardel. Argentina tiene un nuevo mito. Dejará de ser el mejor jugador de su tiempo, para ser el mejor jugador de siempre”, había expresado.

78 segundos de una brillante descripción de Diego Armando Maradona. Ernesto Cherquis Bialo en la Televisión Pública Argentina el 15 de mayo de 2018. https://t.co/LK2BHnXYGg — Entretiempo (@entretiempo45) November 25, 2020

Un personaje imposible de separar en una sola historia

La frase de las “siete estrellas” y la “letrina” funciona porque evita reducir a Maradona a una sola versión. En pocas palabras, Cherquis Bialo reunió los extremos de una vida que pasó de Villa Fiorito a los escenarios más exclusivos del mundo, de la gloria deportiva a los episodios más difíciles de su intimidad.

Porque Diego fue todo eso: el chico de barrio que conquistó el mundo, el campeón que hizo feliz a un país, el hombre de frases inolvidables y también el protagonista de una historia llena de contradicciones.

Quizás por eso la definición de Cherquis Bialo sigue vigente. No intentó justificar cada aspecto de su vida ni construir un personaje perfecto. Hizo algo más difícil: describió a Maradona en toda su complejidad y recordó, al final, lo que nadie puede discutir. Fue el mejor futbolista argentino y uno de los más grandes de todos los tiempos.