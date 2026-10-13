Muerte de Maradona: el abogado de Dieguito Fernando pidió 16 años de cárcel para Luque y 14 para Cosachov

El abogado Mario Buadry elevó los pedidos de pena para los principales imputados y pidió su detención inmediata de ser considerados culpables.

Se llegó a la instancia de alegatos finales, luego de más de siete meses de debate y 45 audiencias.

Este martes se reanudó el juicio por la muerte de Diego Maradona , en el que se llegó a la instancia de alegatos finales, luego de más de siete meses de debate y 45 audiencias.

Tras el pedido de las penas de Fiscalía el pasado jueves, esta vez fue el turno de Mario Baudry y Félix Linfante , abogados querellantes que representan a Dieguito Fernando y Jana, los dos hijos más chicos del Diez.

Al momento de hacer los requerimientos de pena, el abogado Baudry elevó algunas de las solicitudes realizadas por el MPF y pidió que los principales acusados sean detenidos en caso de ser considerados culpables .

Para el neurocirujano Leopoldo Luque "le mantenemos la acusación de homicidio simple con dolo eventual y solicitamos 16 años de prisión con una inhabilitación de 10 años".

En tanto, para la psiquiatra Agustina Cosachov "vamos a solicitar la pena de 14 años por el concurso real de los dos hechos (homicidio con dolo eventual y falsificación de documento) con inhabilitación de 10 años".

Para el resto de los acusados las penas solicitadas fueron variadas. "Para Nancy Forlini vamos a sostener la acusación del MPF de homicidio con dolo eventual y vamos a solicitar la pena de 16 años de prisión y la inhabilitación de 10 años", sostuvo Baudry.

La principal diferencia recayó en la situación del psicólogo, a quien la fiscalía resolvió acusar de homicidio culposo. En cambio, el letrado pidió: "Para Carlos Díaz vamos a solicitar que se lo condene por homicidio con dolo eventual a 12 años de prisión e inhabilitación para el doble de la pena".

Y concluyó: "Para Mariano Perroni y Ricardo Almirón vamos a solicitar la pena a 4 años de prisión para homicidio culposo e inhabilitación por el doble de la pena".

"Un perejil en el expediente"

Para el abogado de Dieguito Fernando, hijo de Verónica Ojeda, el médico clínico Pedro Di Spagna debería ser absuelto. "La fiscalía con buen criterio sabía que le iban a meter a un perejil en el expediente y los dejaron seguir. Hace seis años a este pobre hombre lo tenemos dado vuelta. Yo durante mucho tiempo decía '¿qué hace este pobre hombre acá?', pero obviamente no sabía la estrategia de la fiscalía".

Los pedidos de Fiscalía en el juicio de Maradona

El jueves pasado, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren pidieron a la Justicia las penas que consideran justas para los imputados.

Ambos coincidieron en la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna porque "es el único que hizo lo que tenía que hacer", indicó Ferrari. También adelantó que no pedirá la detención de los imputados ya que no creen que exista un riesgo de fuga. "Han estado siempre a derecho. Corresponde respetar eso más allá de la resolución del tribunal", señaló.

En este sentido, procedió a pedir la pena de 12 años de prisión para el imputado Leopoldo Luque, como también la "inhabilitación por 10 años para ejercer la medicina. Para Nancy Forlini, solicitaremos la pena de 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina", continuó.

En tanto, para la psiquiatra Agustina Cosachov se pidió "la pena de 8 años de prisión con 10 años de inhabilitación para ejercer.

Por otra parte, la Fiscalía solicitó la pena de 5 años de prisión para Carlos Díaz, accesorias legales y costas del proceso con inhabilitación para ejercer por el doble tiempo de la condena. A Mariano Perroni y Ricardo Almirón la pena de 4 años de prisión e inhabilitación por la misma cantidad de años.

"A los imputados poco les importó la vida del paciente. El servicio médico fue tan ineficiente que no lo consideró ni siquiera humano", remarcó Ferrari en los pedidos de pena.