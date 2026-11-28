Afectará al norte patagónico este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. El calor se intensificará en gran parte del país.

La ciclogénesis que comenzó a desarrollarse sobre el norte de la Patagonia modificará las condiciones meteorológicas durante el último fin de semana de noviembre. El sistema de bajas presiones favorecerá la intensificación del viento y la formación de tormentas, con distintas zonas bajo vigilancia por lluvias fuertes, actividad eléctrica y ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas por tormentas para sectores de seis provincias durante este sábado: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Jujuy, Salta y Tucumán . En paralelo, el norte patagónico tendrá temperaturas muy elevadas y condiciones que podrían cambiar hacia el domingo.

Durante la tarde y la noche del sábado, las condiciones de mayor inestabilidad se concentrarán en el noreste de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires. Allí podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas.

Según el alerta del SMN, para sectores de Buenos Aires y La Pampa se esperan precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, aunque los valores podrían ser superados de manera puntual. En Mendoza, Jujuy, Salta y Tucumán también se prevén lluvias y tormentas, con acumulados estimados de entre 20 y 40 milímetros en las áreas bajo advertencia.

El alerta por tormentas alcanza a seis provincias y advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos intensos.

La evolución del sistema también será importante para la Patagonia. El centro de bajas presiones ubicado sobre el norte de la región favorecerá un aumento de la intensidad del viento, mientras que el calor continuará en buena parte de Neuquén y Río Negro.

El domingo, la inestabilidad avanzará hacia Río Negro

Para el domingo 29, el área con mayor probabilidad de tormentas se desplazará hacia el noreste de Río Negro y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, principalmente durante las últimas horas de la tarde.

El pronóstico indica que la zona frontal asociada a la ciclogénesis tendrá un desplazamiento lento. Por eso, las condiciones podrían mantenerse variables en el norte patagónico y el sur bonaerense, con posibilidad de tormentas hacia el cierre del fin de semana.

En paralelo, otro sistema atmosférico atravesará la cordillera en el extremo sur del país. Su evolución favorecerá la formación de un centro de bajas presiones frente a las costas de Santa Cruz y Chubut, con intensificación de los vientos del oeste y noroeste. En sectores de la Patagonia austral podrían registrarse ráfagas fuertes.

Calor extremo en Neuquén y otras provincias

La ciclogénesis estará acompañada por un marcado ascenso de las temperaturas en el centro del país y el norte patagónico. La circulación de viento norte y la presencia de cielo mayormente despejado favorecerán máximas que podrían acercarse a los 40 grados en sectores de La Pampa, el sudoeste bonaerense y el norte de Río Negro.

Para el domingo, el calor se extenderá sobre más provincias, con máximas superiores a los 35 grados en áreas de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En Neuquén capital se podrían alcanzar registros de entre 36 y 38 grados.

Maria Isabel Sanchez

En la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico anticipa temperaturas cercanas a los 34 o 35 grados durante el fin de semana, aunque el área metropolitana no tendría precipitaciones durante estas jornadas.

Qué recomienda el SMN ante las tormentas

Ante una alerta amarilla, el organismo recomienda evitar salir durante los períodos de tormenta, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, cerrar puertas y ventanas y alejarse de ellas.

Si ingresa agua a una vivienda, se recomienda desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. En caso de encontrarse al aire libre, es importante buscar refugio en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

El SMN recomienda consultar las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana, ya que las áreas afectadas y los niveles de advertencia pueden modificarse durante el fin de semana.