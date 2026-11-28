Londres asumió nuevos plazos para la explotación. El Gobierno destacó el reconocimiento de la disputa de soberanía y anunció nuevas sanciones.

Javier Milei destacó el fallo del Tribunal del Mar por el conflicto de Malvinas y el proyecto Sea Lion.

El fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) que rechazó el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas abrió un nuevo capítulo en la disputa con el Reino Unido . Pese al resultado adverso, el Gobierno de Javier Milei celebró algunos aspectos de la resolución y sostuvo que representa un avance para el reclamo argentino de soberanía.

La reacción oficial estuvo centrada en el reconocimiento de que existe una controversia de soberanía entre ambos países. Para la administración libertaria, que Londres haya tenido que defender su posición ante un tribunal internacional constituye un antecedente relevante, aunque no se haya conseguido frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion .

El canciller Pablo Quirno afirmó, en declaraciones a Radio Rivadavia, que "es la primera vez que el Reino Unido tiene que venir a defenderse al tribunal por el tema Malvinas". Además, consideró que el reconocimiento de la disputa representa "un triunfo".

Por qué Milei celebró el fallo adverso del Tribunal del Mar

La postura del canciller fue acompañada por un comunicado de la Oficina del Presidente, que destacó que el reconocimiento de la disputa de soberanía se produjo en una votación no unánime.

El Gobierno cuestionó, sin embargo, que el Tribunal considerara que no estaban dadas las condiciones para dictar las medidas provisionales solicitadas. Sostuvo que la presentación argentina no buscaba que el organismo resolviera la soberanía de las Islas, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) frente a la explotación unilateral de los recursos naturales.

"La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelva", planteó el Ejecutivo.

Quirno calificó la resolución como "un paso histórico" y aseguró que el organismo reconoció ante el mundo una controversia que, según sostuvo, el Reino Unido intenta desconocer.

Además, confirmó que el Gobierno inició cinco nuevos procedimientos sancionatorios contra empresas y actores vinculados con la explotación hidrocarburífera en las Islas. También anticipó que avanzará con acciones jurídicas, diplomáticas y económicas, mientras que Javier Milei pidió al Congreso que trate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Los compromisos que el Reino Unido dejó asentados ante el Tribunal

Más allá del rechazo de la presentación argentina, la resolución incorporó declaraciones de la representación británica que quedaron registradas formalmente en el documento internacional.

En el párrafo 130, los magistrados tomaron nota de que el Reino Unido aseguró que no comenzará las perforaciones en Sea Lion antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción comercial de hidrocarburos no se iniciará antes de marzo de 2028.

También quedó asentado que Londres no otorgará nuevas licencias porque el régimen de concesiones se encuentra suspendido.

Estos compromisos son relevantes para la estrategia argentina porque establecen plazos concretos sobre el desarrollo del proyecto petrolero y dejan constancia de las garantías que el Reino Unido presentó para argumentar que no existía una urgencia que justificara las medidas solicitadas por Buenos Aires.

El proyecto Sea Lion está en el centro del reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Otro punto importante aparece en los párrafos 131 a 133. Allí, el Tribunal exhortó a ambos países a cooperar para constituir rápidamente el tribunal arbitral del Anexo VII, cuya conformación se espera antes de finalizar 2026 o, como máximo, durante enero de 2027.

La resolución también señaló que la CONVEMAR resulta aplicable en las áreas marítimas en disputa y aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga sobre la competencia del futuro tribunal arbitral ni sobre el fondo de la controversia.