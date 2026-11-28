El organismo consideró que la disputa requiere resolver primero la cuestión de la soberanía sobre las islas. Sin embargo, Reino Unido asumió nuevo compromisos.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este viernes por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas . La resolución fue difundida durante una audiencia pública que comenzó a las 8 de la mañana de este sábado, hora argentina, en la sede del organismo internacional en Hamburgo, Alemania.

Según la información que publicó la Agencia Noticias Argentinas, los magistrados consideraron que los reclamos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago.

En su resolución, el organismo entendió que la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En consecuencia, concluyó que no se verificaban los requisitos de jurisdicción prima facie del tribunal arbitral que deberá constituirse para resolver la controversia.

El proyecto Sea Lion está en el centro del reclamo argentino por la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Por ese motivo, el TIDM tampoco avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable planteados por la representación argentina para justificar la suspensión de las actividades petroleras.

La decisión aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de la Argentina y el Reino Unido a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.

Los compromisos del Reino Unido sobre las perforaciones

Pese al rechazo del pedido argentino, el Tribunal dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre.

Entre ellos, el gobierno británico se comprometió a no iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027 y a no comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

Además, asumió que no otorgará nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

El organismo también exhortó a ambos países a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, cuya conformación está prevista entre diciembre próximo y enero de 2027.

La disputa por el proyecto Sea Lion

El litigio fue iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre y continuará en la instancia arbitral, donde se deberá resolver la controversia planteada por el país.

El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Navitas Petroleum posee una participación del 65% en el desarrollo, mientras que Rockhopper Exploration cuenta con el 35% restante.

La explotación petrolera en el área forma parte de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.