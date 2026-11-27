Según se pudo conocer, la mujer tenía una restricción judicial que le impedía acercarse a la víctima. Cómo lograron rescatarlo.

Por el hecho fue detenida su expareja, una mujer de 49 años.

La policía logró rescatar a un hombre que estaba secuestrado por su expareja. Fue un llamado de alerta el que logró salvarlo. Sospechan que lo drogaba para mantenerlo encerrado en el dormitorio

Un hombre de 44 años fue rescatado tras permanecer encerrado contra su voluntad en una casa de la localidad de Campo de la Cruz, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Por el hecho fue detenida su expareja, una mujer de 49 años, acusada de mantenerlo privado de su libertad y suministrarle medicamentos para drogarlo. Fue detenida durante un allanamiento en Junín. Según se pudo conocer, tenía una restricción judicial que le impedía acercarse a la víctima.

De acuerdo a lo que precisaron las fuentes cercanas a la investigación, todo empezó a partir de la denuncia presentada días atrás por un familiar de la víctima, que alertó sobre la situación.

Desde ese momento, los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín iniciaron las tareas para establecer dónde se encontraba el hombre y comprobaron que estaba retenido en una propiedad ubicada cerca de la Ruta Provincial N° 65.

Así fue el rescate del hombre secuestrado por su expareja

Los efectivos de la DDI, con el apoyo del Comando de Prevención Rural (CPR), realizaron un allanamiento en el lugar. Durante el procedimiento, encontraron al hombre encerrado dentro de un dormitorio y los policías detuvieron a la mujer.

El Diario Democracia precisó que la víctima habría sido drogada con medicamentos por su expareja, con la intención de mantenerlo bajo control e impedir que pudiera salir.

Luego del rescate, el hombre fue trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia y después derivado al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Abraham Piñeyro. Allí fue examinado por los profesionales y constataron que no presentaba lesiones.

La restricción judicial de acercamiento

De acuerdo a la información que hasta el momento fueron incorporadas a la investigación, se conoció que la mujer ya tenía medidas judiciales vigentes que le prohibían acercarse a su expareja.

La restricción había sido dispuesta por el Juzgado de Familia N° 3 de Junín y establecía una distancia mínima de 300 metros. Además, le impedía hostigar al hombre e ingresar a la casa donde vivía.

Pese a esas medidas, la sospechosa habría incumplido las órdenes judiciales y mantenido al hombre encerrado en el domicilio.

La mujer quedó detenida y la causa fue caratulada preventivamente como privación ilegal de la libertad, desobediencia e infracción a la Ley de Violencia Familiar N° 12.569.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de los tribunales de Junín, que deberá avanzar sobre las circunstancias en las que se produjo el encierro y determinar si efectivamente la víctima recibió medicamentos contra su voluntad.