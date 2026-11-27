En las últimas horas se conoció la versión del sospechoso sobre el crimen. Qué se sabe hasta el momento.

Un hombre mayor de edad permanece detenido bajo sospecha de haber participado en la muerte del adolescente. (Foto: archivo).

La policía se encuentra investigando la muerte de un menor de edad. Una mujer se presentó en la comisaría de Rivadavia Banda Sur, un pueblo ubicado a unos 360 kilómetros al este de la ciudad de Salta para dar aviso.

La mujer le dijo a los policías que su nieto de 16 años había recibido un disparo en el puesto Elías Correa, una finca a unos cinco kilómetros del pueblo.

Los efectivos que fueron hasta el puesto encontraron al adolescente tendido junto a uno de los corrales. Una ambulancia llegó al lugar, pero cuando los médicos se acercaron a asistirlo comprobaron que ya había muerto.

Las primeras informaciones indicaban que el chico tenía una herida de bala en el pecho.

Alrededor de las seis de esa mañana, un hombre de 64 años quedó demorado y durante el operativo, la Policía secuestró un rifle. La investigación quedó a cargo de María Soledad Filtrín Cuezzo, fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán.

La versión del sospechoso sobre el disparo

Antes de quedar demorado, el hombre habría hablado por iniciativa propia con los policías. De acuerdo con el relato que se le atribuye, todavía era de noche cuando vio a una persona en el sector donde se crían los animales. Primero la ubicó en el corral de los chanchos y después en el de las cabras.

La Fiscalía ordenó una serie de pericias para esclarecer las circunstancias en las que murió el menor. (Foto: archivo).

El hombre habría dicho que al ver ese movimiento, creyó que alguien había entrado a robar. Fue entonces, según su versión, cuando tomó su rifle y disparó. La fiscalía no dio a conocer ningún indicio de que el adolescente intentara llevarse animales.

Tampoco precisó qué hacía el chico en ese sector de la finca o si conocía al sospechoso.

Qué informó la fiscalía sobre el sospechoso

En su primer comunicado sobre el caso, la fiscalía confirmó que el hombre estaba demorado por su posible participación en la muerte. La explicación sobre lo ocurrido entre los corrales surgió del encuentro con los policías. Hasta este viernes, el Ministerio Público no había comunicado si el sospechoso declaró ante Filtrín Cuezzo o si la fiscal le atribuyó algún delito.

El Código Procesal Penal que rige en Orán limita las preguntas que la Policía puede hacerle a un sospechoso a los datos necesarios para identificarlo. La declaración sobre el hecho se toma en una audiencia.

El adolescente de 16 años fue encontrado sin vida en una finca ubicada en una zona rural. (Foto: Ministerio Público Fiscal).

Si la fiscal decide citarlo a una audiencia de imputación, debe explicarle qué hecho le atribuye y qué pruebas reunió hasta ese momento. Con la asistencia de su defensor, el hombre puede dar su versión o guardar silencio.

La autopsia y el rifle secuestrado

El cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense de Orán para la autopsia. Filtrín Cuezzo pidió que intervinieran una médica legista, el equipo de Criminalística y el personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que se especializa en delitos graves contra las personas.

El examen busca establecer la causa de la muerte y puede mostrar qué recorrido siguió el proyectil en el cuerpo del adolescente. Al comparar ese dato con los rastros que encuentren en la finca, los peritos podrían estimar dónde estaba el chico y desde qué lugar le dispararon.

Si se recupera un proyectil en condiciones de ser analizado, una pericia balística puede ayudar a determinar si salió del rifle que quedó en manos de la Policía. Hasta este viernes, la fiscalía no había difundido las conclusiones de la autopsia ni había informado si contaba con un proyectil para hacer ese cotejo.