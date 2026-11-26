Neuquén La Mañana Cooperativa Calf Corte de energía eléctrica afecta a una parte del bajo neuquino y la zona ribereña

Desde la cooperativa anunciaron que se debió a una falla un alimentador troncal. Agregar LM Neuquén a







Corte de luz con afectación en el bajo neuquino y zona ribereña. Sebastián Fariña Petersen

Desde la Cooperativa de CALF anunciaron, en la tarde de este jueves, que se produjo un corte de energía eléctrica con afectación a la zona sureste de la capital neuquina.

Señalaron que se debió a una falla en un alimentador troncal de media tensión y que como consecuencia se encuentra afectado el suministro eléctrico en parte de en calle Linares, desde El Chocón hasta el Paseo de la Costa; calle Boer y zonas aledañas, entre Linares y Tronador, e Isla 132.

Aseguraron que las cuadrillas de guardia se encuentran trabajando en el sector para restablecer el servicio lo antes posible.