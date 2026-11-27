Afirman que es una alternativa más económica que el pollo y ya hay ofertas de dos pichones por $4999.

El comerciante comparó el sabor de la carne de paloma con el del pato.

Tras la polémica y la repercusión que se desató en los últimos días, luego de conocer que una carnicería argentina comenzó a vender carne de paloma . El dueño del negocio, Martín Alcaraz, contó que la sumó como una opción más barata para los clientes. Y se conocieron detalles acerca de dónde proviene y como se obtiene.

El comerciante de la localidad de Leandro N. Alem, en Misiones, contó que empezó a ofrecer las aves hace alrededor de un mes y medio. Uno de sus pedidos se agotó en dos días y espera recibir una partida más grande la próxima semana. "La gente probó, le gustó", contó Alcaraz.

Cuando la oferta se difundió en redes, Alcaraz recibió críticas por vender mercadería importada y cuestionó que algunas publicaciones ilustraran la noticia con palomas de ciudad.

Identificó a las aves que ofreció en su negocio como ejemplares de raza King, criados para consumo humano en establecimientos de Brasil donde se controla su alimentación.

Cómo es la carne de paloma que llegó a la Argentina

Las aves de esa raza pueden pesar hasta 700 gramos, de acuerdo con la descripción del carnicero. Alcaraz explicó que, aun en los ejemplares más grandes, el rendimiento en la cocina es bajo porque la mayor parte de la carne que se aprovecha se concentra en las patas y las alas.

"Es una carne que no tiene grasa", contó el carnicero al describir cómo la cocinó. La encontró seca y firme y comparó su sabor con el del pato. Recomendó hervirla más tiempo para que se ablande y prepararla en guisos o con verduras.

Una fuerte polémica se desató al conocerse una inusual promoción de una carnicería argentina donde comenzaron a vender

La mercadería llega congelada y envasada al vacío El comerciante aseguró que cuenta con certificados sanitarios y relató que, después de que el caso se conociera, recibió una visita de autoridades de control en el negocio.

Para la importación de alimentos de origen animal, el SENASA fija las exigencias sanitarias y documentales. El organismo acuerda con el servicio veterinario oficial del país de origen qué debe acreditar el certificado veterinario internacional que acompaña a la mercadería.

Cuánto cuesta la carne de paloma

En la carnicería de Alem, la oferta era de dos pichones por $4999. Alcaraz también estimó un precio de alrededor de$1.500 por kilo. Y contó que entre quienes compraron había clientes que querían probar una carne que no conocían y otros que buscaban gastar menos.

Algunos volvieron al negocio después de probarla, dijo. La paloma se sumó a otros productos brasileños que el comercio ya ofrecía desde hacía un año y medio, como la mortadela.

En El Soberbio y 25 de Mayo también aparecieron carteles que anunciaban la venta de pichones. En una de las ofertas difundidas en la provincia se promocionaban dos aves por $4.999.

Los precios de las carnes y sus derivados subieron 46,4% interanual en octubre en el Noreste, la región que incluye a Misiones. En el mismo período, la inflación general de la región fue del 35,9%, de acuerdo con el índice de precios del INDEC.

En el país, la cámara de la industria y el comercio de carnes estimó que los envíos de carne vacuna al mercado interno cayeron 11,5% entre enero y octubre frente al mismo período de 2025. En los doce meses hasta octubre, calculó un consumo promedio de 44,5 kilos por habitante, unos 5,6 kilos menos que un año antes.